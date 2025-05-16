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Переговоры в Стамбуле: Неприемлемые для Украины требования России
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Переговоры в Стамбуле: Неприемлемые для Украины требования России

Представители «Азеришыг» встретились с предпринимателями

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21:01 192

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) провело в Лянкяране встречу на тему «Информирование предпринимателей о механизмах государственной поддержки».

На встрече с предпринимателями приняли участие сотрудники Исполнительной власти города Лянкяран, Агентства пищевой безопасности, Государственного рекламного агентства, Государственной налоговой службы, Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком, Государственного агентства по туризму, Государственного агентства профессионального образования, Государственного агентства занятости, Агентства аграрного кредитования и развития, Агентства интеллектуальной собственности, Лянкяранского регионального отделения Министерства экономики, Фонда развития предпринимательства, ABAD, Азербайджанского института стандартизации, Производственного объединения «Азеригаз», компании «Marsol Group», а также сотрудники ОАО «Азеришыг» и ряда субъектов предпринимательства.

Заместитель директора департамента по работе с ASAN xidmət и электронным услугам ОАО «Азеришыг» Инам Юсифов обсудил с участниками мероприятия вопросы расширения предпринимательской деятельности, координации предпринимателей с соответствующими государственными органами, а также трудности, которые могут возникнуть на бизнес-объектах. Многие проблемы были решены на месте. Также были сделаны соответствующие необходимые заметки.

Отметим, что в целях облегчения деятельности фермеров и предпринимателей, а также устранения возникающих проблем ОАО «Азеришыг» регулярно организует встречи в регионах и работает над решением данных проблем.

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