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Переговоры в Стамбуле: Неприемлемые для Украины требования России
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Переговоры в Стамбуле: Неприемлемые для Украины требования России

Мединский переврал слова Бисмарка и придумал новую цитату Наполеона

21:11 974

Глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле дал интервью ВГТРК по итогам первого раунда диалога. Он заявил, что попытки достичь договоренностей в 2022 году были сорваны, по его словам, «в результате прямого вмешательства Запада». «Исторические аналогии этому вмешательству нам хорошо известны», — отметил Мединский.

Как пишет The Insider, дальнейшее обсуждение он выстроил исключительно через призму исторических примеров из российской истории последних трех столетий. Мединский заявил, что переговоры после прекращения огня могут предлагать «только люди, которые не знают историю», а затем начал приводить цитаты, ошибочно приписываемые Наполеону и Отто фон Бисмарку.

«Как правило, всегда, как говорил Наполеон, война и переговоры ведутся одновременно», — заявил Мединский.

Достоверных подтверждений того, что французский полководец произносил или писал именно эти слова, нет. Есть цитата «On s'engage et puis on voit» («Вступаем в бой, а потом посмотрим»), которую Наполеону приписывал Владимир Ленин в работе «О нашей революции». Вероятнее всего, цитата, озвученная Мединским является цитатой-бастардом, то есть ее приписали Наполеону задним числом.

Далее Мединский вспомнил Северную войну сo Швецией «за земли, которые шведы отчекрыжили», и процитировал якобы Бисмарка:

«Он чувствовал Россию и понимал. Он всегда говорил: «Никогда не пытайтесь обмануть русских и что-нибудь у них украсть. Потому что пройдет время, и рано или поздно русские всегда приходят за своим».

Эту цитату Мединский серьезно видоизменил. В действительности она звучит так:

«Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть».

Однако нет доподлинных свидетельств, что Бисмарк такое говорил. В целом эту цитату, как и ее немецкий «оригинал», публиковали только русскоязычные источники.

Мединский и его фонд «Россия — моя история» также любят еще одну похожую цитату якобы Бисмарка — «Русских невозможно победить, мы усвоили это за столетия. Но можно привить русским ложные ценности, и тогда они победят сами себя». О том, что Бисмарк никогда такого не говорил, сообщал непосредственно Фонд Бисмарка — это официальная немецкая научно-просветительская организация, основанная в 1998 году по инициативе Бундестага.

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