Очередной успех азербайджанских школьников

С 10 по 16 мая в городе Колумбус американского штата Огайо прошла Международная выставка науки и инженерии, на которой в категории «Системное программное обеспечение» бронзовую медаль завоевали ученик Европейско-Азербайджанской школы Ниджат Тагизаде и ученик средней школы №143 города Баку Турал Абдинли.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и образования.

В информации отмечается, что азербайджанские школьники уже 14 лет принимают участие в этом престижном конкурсе, и, как и в прошлом году, в этот раз им вновь удалось завоевать Гран-при.

Международная выставка науки и инженерии (Regeneron ISEF) является крупнейшим в мире научным соревнованием для школьников.