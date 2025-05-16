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Переговоры в Стамбуле: Неприемлемые для Украины требования России
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Переговоры в Стамбуле: Неприемлемые для Украины требования России

Очередной успех азербайджанских школьников

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21:23 277

С 10 по 16 мая в городе Колумбус американского штата Огайо прошла Международная выставка науки и инженерии, на которой в категории «Системное программное обеспечение» бронзовую медаль завоевали ученик Европейско-Азербайджанской школы Ниджат Тагизаде и ученик средней школы №143 города Баку Турал Абдинли.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и образования.

В информации отмечается, что азербайджанские школьники уже 14 лет принимают участие в этом престижном конкурсе, и, как и в прошлом году, в этот раз им вновь удалось завоевать Гран-при.

Международная выставка науки и инженерии (Regeneron ISEF) является крупнейшим в мире научным соревнованием для школьников.

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