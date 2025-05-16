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Европа готовит масштабный санкционный удар по России

16 мая 2025, 22:04 2116

Европейский Союз готовит «самое масштабное в истории» одновременное применение нескольких режимов санкций против России, о котором будет объявлено 20 мая на заседании Совета ЕС по иностранным делам. Об этом сообщила высокопоставленная чиновница Евросоюза на брифинге в Брюсселе в пятницу, 16 мая.

Министры иностранных дел утвердят ограничительные меры в отношении РФ в рамках четырех санкционных режимов: за войну в Украине, за нарушения прав человека, за гибридную войну и за применение химического оружия.

Всего будет принято более 130 отдельных санкций, в том числе против российского военно-промышленного комплекса, «теневого флота» и его пособников, поставщиков России санкционных товаров из третьих стран, а также распространителей пропаганды и дезинформации.

В рамках 17-го пакета санкций за российскую агрессию России в Украине в санкционные списки будут внесены 75 новых юридических и физических лиц, а также 200 судов «теневого флота». Таким образом, число лиц в этом санкционном списке ЕС превысит 2500, а судов - 300.

В рамках санкционного режима ЕС за гибридную деятельность будут введены секторальные меры, а также индивидуальные санкции против 27 физических и юридических лиц в РФ.

В рамках глобального санкционного режима Евросоюза за нарушения прав человека в санкционные списки будут внесены еще 28 физических и юридических лиц из России.

Кроме того, чиновница ЕС сообщила о планируемом применении против России санкций за использование химического оружия. По ее словам, речь идет о химических средствах подавления массовых беспорядков, которые употребляются российской стороной в качестве средства ведения войны в Украине.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз уже готовит новые масштабные санкции в отношении России. Эти меры еще не одобрены Советом ЕС и их обсуждение только планируется, поэтому подробности о сроках и объеме новых санкций пока не известны. По словам фон дер Ляйен, выступившей в Тиране на саммите Европейского политического сообщества, новый пакет санкций будет включать ограничительные меры в отношении газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2», дополнение черного списка судов российского «теневого флота» новыми наименованиями, снижение потолка цен на нефть, а также дополнительные санкции в отношении финансового сектора РФ.

«Мы должны усиливать давление на президента Путина до тех пор, пока он не будет готов к миру», - заявила глава Еврокомиссии.

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