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Как Турция вытащила стамбульские переговоры из тупика
Новость дня
Как Турция вытащила стамбульские переговоры из тупика

Трамп поменял стратегию в отношении России

16 мая 2025, 22:19 2214

Администрация США убеждена в том, что прежняя западная стратегия ведения войны на истощение против России не работает, и американский президент Дональд Трамп стремится содействовать достижению мира в Украине. Об этом заявила заместитель спецпосланника американского лидера Морган Ортэгус, комментируя российско-украинские переговоры в Стамбуле.

«Президент Трамп пытается свести за столом переговоров две стороны в войне. Послушайте, никто не окажется в выигрыше, если эта война будет продолжаться. Предыдущая американская администрация пыталась играть в игру ведения войны на истощение с россиянами. Никто в истории в это прежде не выигрывал. Формула «столько, сколько нужно» никогда не была стратегией выигрыша. Она точно не была таковой у предыдущей администрации [США, которая декларировала такую формулу в плане оказания помощи Киеву]. И это не является в действительности стратегией, работающей в случае с россиянами», - заявила Ортэгус.

«Так что мы работаем, пытаясь исправить многолетнюю провальную и плохую дипломатию Вашингтона», - подчеркнула заместитель спецпосланника Стивена Уиткоффа.

Сегодня в Стамбуле между Россией и Украиной прошли переговоры. По итогам встречи Москва и Киев договорились обменяться пленными по формуле «1 000 на 1 000», представить свое видение возможного будущего прекращения огня, прописав его в деталях, а также продолжить переговорный процесс.

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