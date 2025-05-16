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Как Турция вытащила стамбульские переговоры из тупика
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Как Турция вытащила стамбульские переговоры из тупика

США готовятся вывести войска из Европы

16 мая 2025, 23:02 845

США начнут переговоры с европейскими союзниками о сокращении американских войск в Европе в конце этого года. Об этом заявил посол США в НАТО Мэттью Уитакер, пишет Reuters.

На просьбу прокомментировать сообщение о том, что администрация Трампа рассматривает возможность вывода войск из Европы, Уитакер сказал, что «ничего не определено».

«Но как только мы это сделаем, мы проведем эти переговоры в структуре НАТО. Это будет определенно после саммита, где-то в конце года мы начнем эти переговоры... Все наши союзники готовы это сделать», - сказал он, имея в виду саммит НАТО в Гааге в июне.

Уитакер отметил, что США обсудят любые изменения в войсках с союзниками, чтобы избежать любых пробелов в безопасности.

«США более 30 лет желают сократить войска в Европе, президент Трамп только что сказал: «Хватит, это произойдет, и это произойдет сейчас, это будет организованно, но мы больше не будем терпеть промедление в этой ситуации. Нам просто нужно проработать практические последствия», - пояснил посол.

При этом Уитакер сказал, что США не выходят из альянса: «Соединенные Штаты останутся в этом альянсе, и мы будем большим другом и большим союзником».

Посол также предостерег Европейский союз от ограничения европейских оборонных закупок для компаний из стран, не входящих в ЕС, заявив, что это подорвет оперативную совместимость НАТО, замедлит перевооружение Европы, увеличит расходы и задушит инновации.

Министр обороны США Пит Хегсет сказал союзникам по НАТО в феврале, что «суровые стратегические реалии не позволяют Соединенным Штатам Америки сосредоточиться в первую очередь на безопасности Европы».

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