USD 1.7000
EUR 1.9044
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Как Турция вытащила стамбульские переговоры из тупика
Новость дня
Как Турция вытащила стамбульские переговоры из тупика

Выдавший ордер на Путина прокурор МУС обвиняется в домогательствах

16 мая 2025, 23:25 454

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан ушел в административный отпуск до завершения расследования в его отношении в связи с обвинениями в домогательствах, сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию суда.

В письме сотрудникам, с которым ознакомилось агентство, Хан заявил, что его решение уйти в отпуск связано с растущим давлением в СМИ.

Адвокаты главного прокурора МУС отвергли обвинения в домогательствах в адрес своего подзащитного. Они заявили, что внимание СМИ к этому делу мешало Хану сосредоточиться на работе. По их словам, он не собирается уходить в отставку.

О том, что в отношении Хана начнут расследование по обвинению в домогательствах к одной из коллег, стало известно в ноябре 2024 года.

В марте 2023 года МУС по запросу Карима Хана выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. МВД России объявило Хана в розыск.

В ноябре 2024-го МУС по требованию Хана выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта, обвинив их в военных преступлениях в секторе Газа. В ответ США ввели санкции против МУС и Хана.

Reuters называет решение Хана уйти в отпуск «беспрецедентным шагом», отмечая, что в МУС нет четкой процедуры замены главного прокурора. «Ситуация создает дополнительную неопределенность для МУС, который уже столкнулся с кризисом из-за санкций США в связи с ордерами на арест израильских чиновников», — отмечает агентство.

Bloomberg пишет, что на время отсутствия Хана его обязанности будет исполнять заместитель главного прокурора.

Европа готовит масштабный санкционный удар по России
Европа готовит масштабный санкционный удар по России
16 мая 2025, 22:04 2123
Непогода добивает азербайджанское сельское хозяйство. Фонд аграрного страхования молчит
Непогода добивает азербайджанское сельское хозяйство. Фонд аграрного страхования молчит поговорим о наших проблемах
16 мая 2025, 20:33 2078
Как Турция вытащила стамбульские переговоры из тупика
Как Турция вытащила стамбульские переговоры из тупика фото; видео; обновлено 22:32
16 мая 2025, 22:32 22902
Рядом с нами зонтик безопасности: Россия с Китаем
Рядом с нами зонтик безопасности: Россия с Китаем haqqin.az из Москвы
16 мая 2025, 11:53 4055
Эрдоган пошел против секты «сулейманистов»
Эрдоган пошел против секты «сулейманистов» наша корреспонденция
16 мая 2025, 19:07 4481
Фарид Гаибов открыл зал дзюдо в Гахе
Фарид Гаибов открыл зал дзюдо в Гахе ФОТО, ВИДЕО
16 мая 2025, 18:47 1666
Али Нагиев на саммите спецслужб СНГ
Али Нагиев на саммите спецслужб СНГ фото
16 мая 2025, 18:53 2214
Россия ударила по Украине в день переговоров: есть жертвы
Россия ударила по Украине в день переговоров: есть жертвы фото
16 мая 2025, 18:11 3255
Зеленский и европейские лидеры позвонили Трампу
Зеленский и европейские лидеры позвонили Трампу
16 мая 2025, 17:46 3892
Ильхам Алиев на саммите Европейского политического сообщества
Ильхам Алиев на саммите Европейского политического сообщества добавлено фото; обновлено 16:07
16 мая 2025, 16:07 4275
Азербайджан завоевал медаль на Кубке Европы в Болгарии
Азербайджан завоевал медаль на Кубке Европы в Болгарии Обновлено
16 мая 2025, 17:22 1485

ЭТО ВАЖНО

Европа готовит масштабный санкционный удар по России
Европа готовит масштабный санкционный удар по России
16 мая 2025, 22:04 2123
Непогода добивает азербайджанское сельское хозяйство. Фонд аграрного страхования молчит
Непогода добивает азербайджанское сельское хозяйство. Фонд аграрного страхования молчит поговорим о наших проблемах
16 мая 2025, 20:33 2078
Как Турция вытащила стамбульские переговоры из тупика
Как Турция вытащила стамбульские переговоры из тупика фото; видео; обновлено 22:32
16 мая 2025, 22:32 22902
Рядом с нами зонтик безопасности: Россия с Китаем
Рядом с нами зонтик безопасности: Россия с Китаем haqqin.az из Москвы
16 мая 2025, 11:53 4055
Эрдоган пошел против секты «сулейманистов»
Эрдоган пошел против секты «сулейманистов» наша корреспонденция
16 мая 2025, 19:07 4481
Фарид Гаибов открыл зал дзюдо в Гахе
Фарид Гаибов открыл зал дзюдо в Гахе ФОТО, ВИДЕО
16 мая 2025, 18:47 1666
Али Нагиев на саммите спецслужб СНГ
Али Нагиев на саммите спецслужб СНГ фото
16 мая 2025, 18:53 2214
Россия ударила по Украине в день переговоров: есть жертвы
Россия ударила по Украине в день переговоров: есть жертвы фото
16 мая 2025, 18:11 3255
Зеленский и европейские лидеры позвонили Трампу
Зеленский и европейские лидеры позвонили Трампу
16 мая 2025, 17:46 3892
Ильхам Алиев на саммите Европейского политического сообщества
Ильхам Алиев на саммите Европейского политического сообщества добавлено фото; обновлено 16:07
16 мая 2025, 16:07 4275
Азербайджан завоевал медаль на Кубке Европы в Болгарии
Азербайджан завоевал медаль на Кубке Европы в Болгарии Обновлено
16 мая 2025, 17:22 1485
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться