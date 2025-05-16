Выдавший ордер на Путина прокурор МУС обвиняется в домогательствах

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан ушел в административный отпуск до завершения расследования в его отношении в связи с обвинениями в домогательствах, сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию суда.

В письме сотрудникам, с которым ознакомилось агентство, Хан заявил, что его решение уйти в отпуск связано с растущим давлением в СМИ.

Адвокаты главного прокурора МУС отвергли обвинения в домогательствах в адрес своего подзащитного. Они заявили, что внимание СМИ к этому делу мешало Хану сосредоточиться на работе. По их словам, он не собирается уходить в отставку.

О том, что в отношении Хана начнут расследование по обвинению в домогательствах к одной из коллег, стало известно в ноябре 2024 года.

В марте 2023 года МУС по запросу Карима Хана выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. МВД России объявило Хана в розыск.

В ноябре 2024-го МУС по требованию Хана выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта, обвинив их в военных преступлениях в секторе Газа. В ответ США ввели санкции против МУС и Хана.

Reuters называет решение Хана уйти в отпуск «беспрецедентным шагом», отмечая, что в МУС нет четкой процедуры замены главного прокурора. «Ситуация создает дополнительную неопределенность для МУС, который уже столкнулся с кризисом из-за санкций США в связи с ордерами на арест израильских чиновников», — отмечает агентство.

Bloomberg пишет, что на время отсутствия Хана его обязанности будет исполнять заместитель главного прокурора.