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Как Турция вытащила стамбульские переговоры из тупика
Новость дня
Как Турция вытащила стамбульские переговоры из тупика

Худший кошмар для Украины: Путин доволен, Трамп снисходителен

00:27 1544

Россия фактически сорвала переговоры в Стамбуле, и теперь президент США, кажется, намерен вознаградить Кремль за такие действия. Личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа станет худшим кошмаром для Украины, пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что изначально идея переговоров в Турции принадлежала именно Кремлю. Поэтому европейские лидеры надеялись, что неявка президента России на встречу в Стамбуле наконец заставит терпение Дональда Трампа лопнуть. Но президент США снова показал, что имеет безграничное терпение, если речь идет о России.

«Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся», - сказал Трамп, когда стало известно о неявке российского президента.

Издание отмечает, что в глазах Путина личные переговоры с президентом США являются именно тем, что свидетельствует величие России - ее статус глобальной силы, которая делит мир на двоих с заокеанским гегемоном. «И именно сценарий встречи Путина и Трампа с глазу на глаз является худшим кошмаром для Киева. Ведь это будет ситуация, в которой Путин получит все внимание Трампа без посредника, который бы защищал Украину», - отмечается в материале.

Автор статьи подчеркивает, что украинцы боятся последствий такой встречи, потому что Трамп является уязвимым перед Путиным, к которому он имеет инстинктивную привязанность. При худшем развитии событий российский президент сможет склонить президента США к союзу с ним, что потом будет представлено Украине как свершившийся факт.

«Путин, несомненно, доволен таким развитием событий. Это не только еще один признак снисхождения Трампа к нему, но и еще одно унижение для европейских лидеров, которые ожидали, что президент США отреагирует на неявку одобрением более жестких санкций», - пишет The Telegraph.

Нежелание Трампа оказывать давление на Путина даже после отказа ехать в Турцию придало россиянам уверенности. Автор публикации считает, что российская делегация выдвинула на переговорах неприемлемые для Украины требования, возможно, и именно из-за такого поведения президента США.

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