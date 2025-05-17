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Как Турция вытащила стамбульские переговоры из тупика
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Как Турция вытащила стамбульские переговоры из тупика

Раскол в администрации Трампа из-за Китая

00:44 697

В администрации США возникли серьезные разногласия по поводу возможного внесения ряда китайских компаний, занятых в производстве микросхем, в список экспортеров, подлежащих санкциям. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

По информации издания, Белый дом рассматривает возможность включения этих китайских компаний в «черный список», однако некоторые официальные лица высказывают опасения, что этот шаг может негативно отразиться на усилиях по достижению долгосрочного торгового соглашения с Китаем. Министерство торговли США уже подготовило список китайских компаний, в который, в частности, вошел производитель микросхем ChangXin Memory Technologies (CXMT). Предполагается, что эти компании будут внесены в «список субъектов», сообщает FT со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией. В числе этих фирм также значатся дочерние предприятия Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), являющейся ведущим производителем микросхем в Китае, и Yangtze Memory Technologies, крупнейшего производителя чипов флеш-памяти.

В администрации Трампа есть мнение, что введение экспортного контроля в отношении ключевых китайских групп на данном этапе может поставить под угрозу двусторонние переговоры, отмечается в публикации. Газета указывает, что внесение производителей микросхем в «черный список» является очередной попыткой США затруднить для Китая доступ к передовым американским микросхемам и технологиям, используемым при их производстве, которые потенциально могут быть использованы в военных целях.

10-11 мая в Швейцарии состоялись китайско-американские переговоры по торгово-экономическим вопросам, по итогам которых стороны договорились о снижении дополнительных пошлин, введенных в начале апреля, до 10%, начиная с 14 мая.

В феврале президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на весь китайский импорт на 10%. В ответ Китай ввел точечные пошлины от 10% до 15% на сельскохозяйственную технику, некоторые автомобили, нефть, уголь и СПГ из США. В марте Вашингтон повысил тарифы еще на 10%, а Пекин ответил введением точечных пошлин от 10%

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