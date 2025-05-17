Разгромные санкции против России, которые остановит Дональд Трамп

Встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле может быть названа успешной уже хотя бы по той причине, что была достигнута договоренность об обмене пленных: тысяча на тысячу.
Но нельзя отбрасывать и заметного политического достижения. Россия внесла максимальную ясность для тех западных лидеров, для которых еще существовали какие-то сомнения: Кремль видит себя победителем в войне и хочет эту победу закрепить, принудив украинцев убираться со своих территорий, которые были закреплены за РФ в ее Конституции. Если условия будущего соглашения эту победу не закрепят, война продолжится, и условия следующего предложения о мире будут для Украины еще жестче: сейчас от нее требуют отказаться от четырех областей, а тогда к ним могут добавиться еще пара – Сумская и Харьковская.
Говорилось это открыто, без обиняков, и дерзкие речи звучали в устах третьестепенного кремлевского чиновника, что подчеркивало пренебрежительное отношение РФ к противнику в лице Украины, которая это все выслушивала, и к ее партнерам, которые несколькими днями раньше требовали от России немедленного прекращения огня, угрожая неслыханными санкциями. Путин демонстрирует уверенность в себе и неверие в способность Запада доставить ему какие-то значимые неприятности.
Теперь мяч на поле западной коалиции, которой, во-первых, нужно доказать, что она, коалиция, существует, и что Америка с ее путинолюбивым лидером не прыгнет в очередной раз в кусты перед необходимостью жестких действий. Во-вторых, меры в отношении обнаглевшей России действительно будут впечатляющими.
Ожидается введение 20 мая 17-го пакета санкций Евросоюза против России, где будет нанесен удар по ее теневому флоту. Его дополнят еще три пакета санкций: за гибридную деятельность России, за нарушение прав человека и применение химического оружия. В будущем 18-м пакете, к разработке которого уже приступили, будут меры против банков – как российских, так и третьих стран, которые поддерживают военную машину России. Но не следует путать эти меры с теми, которыми грозили европейские лидеры и примкнувший к ним Трамп 10 мая.
Законопроект «разгромных» санкций против России презентовал представителям Европы и Украины сенатор-республиканец Линдси Грэм. Причем сделал он это в Турции, на фоне бенефиса Мединского. Документ обещает жесткие меры в отношении стран, закупающих российские ресурсы. Готовность проголосовать за законопроект уже высказали 80 сенаторов. Насколько можно судить, европейцы должны будут принять соответствующие меры со своей стороны.
Если все эти угрозы не останутся на бумаге и будут дополнены существенным увеличением военной помощи Украине, бахвальство российских представителей на переговорах о готовности России воевать вечно будет решающим образом скорректировано.
Во всей этой схеме есть одно слабое звено: Дональд Трамп. Его нежелание лишний раз ссориться с Путиным может похоронить сильную солидарную позицию Запада. В Кремле на это очень рассчитывают, и у них для этого есть основания. Пока у русских не было причин не верить в способность Трампа проявить характер в отношении демонстративно наглеющей России.