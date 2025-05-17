Разгромные санкции против России, которые остановит Дональд Трамп

Встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле может быть названа успешной уже хотя бы по той причине, что была достигнута договоренность об обмене пленных: тысяча на тысячу. Но нельзя отбрасывать и заметного политического достижения. Россия внесла максимальную ясность для тех западных лидеров, для которых еще существовали какие-то сомнения: Кремль видит себя победителем в войне и хочет эту победу закрепить, принудив украинцев убираться со своих территорий, которые были закреплены за РФ в ее Конституции. Если условия будущего соглашения эту победу не закрепят, война продолжится, и условия следующего предложения о мире будут для Украины еще жестче: сейчас от нее требуют отказаться от четырех областей, а тогда к ним могут добавиться еще пара – Сумская и Харьковская.

Говорилось это открыто, без обиняков, и дерзкие речи звучали в устах третьестепенного кремлевского чиновника, что подчеркивало пренебрежительное отношение РФ к противнику в лице Украины, которая это все выслушивала, и к ее партнерам, которые несколькими днями раньше требовали от России немедленного прекращения огня, угрожая неслыханными санкциями. Путин демонстрирует уверенность в себе и неверие в способность Запада доставить ему какие-то значимые неприятности. Теперь мяч на поле западной коалиции, которой, во-первых, нужно доказать, что она, коалиция, существует, и что Америка с ее путинолюбивым лидером не прыгнет в очередной раз в кусты перед необходимостью жестких действий. Во-вторых, меры в отношении обнаглевшей России действительно будут впечатляющими. Ожидается введение 20 мая 17-го пакета санкций Евросоюза против России, где будет нанесен удар по ее теневому флоту. Его дополнят еще три пакета санкций: за гибридную деятельность России, за нарушение прав человека и применение химического оружия. В будущем 18-м пакете, к разработке которого уже приступили, будут меры против банков – как российских, так и третьих стран, которые поддерживают военную машину России. Но не следует путать эти меры с теми, которыми грозили европейские лидеры и примкнувший к ним Трамп 10 мая.