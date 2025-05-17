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«Колесницы Гидеона»: Масштабная операция Израиля в Газе

02:02 382

Израильская армия интенсифицировала удары по сектору Газа и готовится к расширению масштабов проводимой там военной операции. Об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

«В течение последнего дня Армия обороны Израиля начала наносить массированные удары и мобилизовывать войска для установления оперативного контроля в районах сектора Газа в рамках подготовки к расширению операций и выполнению целей войны, включая освобождение заложников и ликвидацию организации ХАМАС», - заявили военные.

«Войска Армии обороны Израиля продолжат действовать для защиты израильских мирных жителей и достижения целей войны», - добавили в пресс-службе.

В армии отметили, что речь идет о первой фазе ранее анонсированной операции под кодовым названием «Колесницы Гидеона». Как сообщала ранее гостелерадиокомпания Kan, целью расширенной военной операции станут «разгром и усмирение ХАМАС в секторе Газа», а также «освобождение всех заложников».

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