Ничего, кроме санкций, у них для Москвы нет

Переговоры России и Украины в Стамбуле, отложенные на сутки и балансировавшие на грани срыва, все-таки состоялись 16 мая. Они продлились примерно полтора часа, после чего можно было уверенно констатировать их провал. Однако, как ни удивительно, слова «провал» обе стороны, объясняясь позже с прессой, избегали. Было сказано, что взята пауза, а о следующем раунде стороны договорятся чуть позже. Так что это было? То, что украинская и российская делегации все же сели за один стол переговоров - по обе стороны условной буквы «П», тогда как во главе стола сидел глава МИД Турции Хакан Фидан – было само по себе достижение после того, что творилось 15 мая. А 15 мая Киев, отреагировав на, как выразился Зеленский, «бутафорский состав» российской делегации во главе с председателем Союза писателей России и помощником президента Владимиром Мединским, судя, по всему, колебался, идти ли на переговоры вообще. Однако после трехчасовых переговоров Зеленского с Эрдоганом главой украинской делегации был назначен министр обороны Рустем Умеров.

16 мая встрече российской и украинской делегаций предшествовали, как можно предположить, коллективные уговоры. Сначала прошла трехсторонняя встреча глав МИД Украины, США и Турции. Затем директор по планированию политики Госдепа США Майкл Энтон провел встречу с Мединским. Также украинская переговорная команда в составе главы Офиса президента Андрея Ермака, министра обороны Рустема Умерова и главы МИД Андрея Сибиги провели встречу с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании, получая последние инструкции о том, как себя вести. В итоге Киев потратил больше времени на консультации с союзниками, чем на сам переговорный процесс, - видимо, определяя для себя те возможные допущения, которые позволят сохранить поддержку этих союзников. Наконец, вопреки намерениям российской делегации вести разговор с украинской командой без свидетелей, на встрече все же присутствовал (по крайней мере в начальной ее части) глава турецкого МИД. Однако все эти коллективные уговоры – договоритесь хотя бы до чего-нибудь – почти ничего не дали. Российская делегация, судя по утечкам с переговоров, представила позицию даже более максималистскую, чем от нее ожидали. Возможно, это такая стартовая позиция, конечно, для разгона. Но она такова. А именно российская делегация потребовала вывода войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в качестве условия для прекращения огня, то есть в том числе с тех территорий этих областей, включенных в состав РФ еще осенью 2022 года, которые еще не заняты российской армией. Почти полностью российская армия контролирует только Луганскую область, остальные – в среднем на 70%.

Якобы россияне, получив предсказуемый отказ украинцев, заявили, что «в следующий раз областей будет уже 5». В точности с прогнозом бывшего помощника Зеленского (ныне он под уголовными делами в Украине) Алексея Арестовича, который тоже считает, что Зеленскому лучше согласиться сейчас с потерей четырех областей, но сохранив государственность, чем потом потерять 6 или 8. В частности, украинские источники сообщали, что в ходе переговоров россияне угрожали занять Сумскую область для создания безопасной зоны, а также Харьковскую. После этого было полное впечатление, что переговоры сорваны окончательно, можно тушить свет. Однако после того, как Зеленский созвонился с европейскими лидерами, задействованными в процессе, и все вместе созвонились с Трампом, было объявлено, что переговоры будут продолжены, правда, неизвестно когда. Сам Зеленский тоже избежал слова «провал», привычно призвав к новым санкциям против РФ, в чем был поддержан сразу же некоторыми европейскими лидерами. Ничего, кроме санкций, у них для Москвы нет. Разве что канцлер ФРГ Фридрих Мерц сумел разглядеть где-то «положительный сигнал». Британский же премьер Стармер заявил, что позиция РФ на переговорах "неприемлема", президент Франции Макрон заявил, что Россия проигнорировала требования США, Украины и Европы по перемирию, а польский премьер Польши Туск так и вовсе обвинил РФ в срыве переговоров. И только Трамп сообщил, что может позвонить Путину, чтобы обсудить урегулирование в Украине. Путин, с одной стороны, ждет этого звонка, с другой, не стал бы с ним спешить, поскольку по итогам разговора нужен будет какой-то результат. Но Вашингтон вряд ли пойдет на то, чтобы признать правомерность всех территориальных требований Москвы.