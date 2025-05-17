Выступление Ованнисяна, как спусковой крючок России против Армении

Полковник Арцрун Ованнисян, занимавший во время 44-дневной Второй Карабахской войны пост официального представителя Министерства обороны Армении — персонаж, безусловно, комичный и хорошо запомнившийся многим. Даже когда азербайджанская армия ежедневно продвигалась на южном и юго-восточном направлениях фронта, приближаясь к дороге Лачин— Шуша, да и к самой Шуше, Ованнисян, не теряя бодрости духа, каждый день выходил к прессе с оперативными брифингами, торжественно докладывая об очередных «победах» армянской армии. Судя по его сводкам, число «сбитых» самолётов противника давно превышало весь боевой состав ВВС Азербайджана, а по количеству уничтоженных танков их у Азербайджана не было уже на восьмой день войны. Позже стало ясно, что в «правдивые» заявления Ованнисяна верило подавляющее большинство армян. Стоит ли удивляться, что в тот день, когда армия Азербайджана освободила Шушу и стало понятно, что капитуляция Армении неизбежна, карьера Ованнисяна в качестве пресс-секретаря Министерства обороны завершилась?

На какое-то время этот персонаж выпал из информационного пространства, пообещав армянскому обществу «плодить детей и работать с этой целью на будущее Армении» (эта цитата самого Ованнисяна), а позднее был назначен начальником Командно-штабного института Министерства обороны Армении, где и работает по сей день, крайне редко появляясь на публике. Тем не менее, одно из таких редких появлений обернулось очередным серьёзным обострением в и без того крайне напряженных армяно-российских отношений. Как стало известно, высказывания Ованнисяна в интервью Общественному телевидению Армении о Сталинградской битве вызвали резкий протест со стороны посла России в Ереване Сергея Копыркина. В интервью Арцрун Ованнисян назвал «мифом» утверждение о том, будто победа Красной армии в Сталинградской битве спасла Армению от турецкого вторжения. Он также заявил, что «…Германия была не фашистской, а всего лишь нацистской», подчеркнув, что победа СССР во Второй мировой войне стала возможной, благодаря американскому ленд-лизу и открытию второго фронта.

Кроме того, Ованнисян сослался на план «Гертруда», обсуждавшийся немецким командованием в первые годы войны и предполагавший возможное вторжение вермахта в Турцию. По версии Ованнисяна, в соответствии с планом «Гертруда», который так и остался на бумаге, предполагалось следующее развитие событий: после взятия Сталинграда гитлеровские войска начали бы наступление на Закавказье, после чего в войну должен был вступить так называемый «Армянский легион» под командованием Гарегина Нжде и Драстамата Канаяна («Дро»), сформированный из добровольцев и советских военнопленных армянского происхождения. Этот легион, согласно версии Ованнисяна, должен был вместе с болгарскими войсками вторгнуться в Турцию со стороны Болгарии и восстановить «Великую Армению» в качестве союзника Германии по образцу профашистской Хорватии. Что по мысли Ованнисяна, спасло бы Армению от турецкого вторжения и позволило бы установить на территории Армянской ССР «национальную» власть вместо коммунистической и «русскоимперской». В завершении своей версии Арцрун Ованнисян заявил, что победа Красной армии в Сталинградской битве стала для Армении «днём скорби». Особую остроту скандалу придало то, что эти высказывания бравого полковника прозвучали в тот самый момент, когда премьер-министр Армении Никол Пашинян находился в Москве, участвуя в параде Победы 9 мая и пытаясь в рамках своей «политики баланса» между Западом и Москвой наладить отношения с Россией.

Посол РФ в Армении Копыркин направил открытое письмо министру обороны Армении Сурену Папикяну, в котором резко осудил высказывания полковника Ованнисяна. «На фоне глубокого уважения к празднику Победы в армянском народе, широкое возмущение вызвали исторически ложные и кощунственные заявления бывшего официального представителя Министерства обороны Республики Армения А. Ованнисяна с фактическим оправданием агрессии гитлеровской Германии, озвученные им в эту святую дату на главном телеканале Армении, - говорится в письме посла России. - Особенно больно было слышать такие высказывания из уст человека, возглавляющего ныне Командно-штабной институт Военной академии, который носит имя прославленного полководца Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза, маршала Баграмяна». Депутат Государственной Думы РФ Александр Толмачёв также прокомментировал высказывания Ованнисяна, назвав их «плевком в лицо» потомкам армян, сражавшихся против фашизма. В самой Армении звучат призывы к генеральному прокурору дать правовую оценку заявлениям полковника Арцруна Ованнисяна, а оппозиционные силы расценили его слова, как попытку оправдать нацистскую Германию. Как и ожидалось, скандальное выступление Ованнисяна, в котором он рассуждал о мечтах армянского народа построить с помощью Гитлера «Великую Армению», вызвало бурную реакцию в российском информационном пространстве.