Трамп монархиям: деньги в обмен на цифры

Недавнее турне президента США Дональда Трампа по странам Персидского залива — Саудовской Аравии, Катару и Объединённым Арабским Эмиратам — стало ярким примером новой внешнеэкономической стратегии США, ориентированной на долгосрочное сотрудничество с ключевыми игроками региона. Состав делегации и содержание визитов раскрывают амбициозный план США, сочетающий инвестиции, торговлю, военные контракты и технологическое партнерство. В составе крупнейшей американской делегации, сопровождавшей президента Трампа, присутствовали ведущие фигуры мировой финансовой и технологической индустрии: Илон Маск (Tesla, SpaceX), Сэм Альтман (OpenAI), Стивен Шварцман (Blackstone), Лоренс Финк (BlackRock), Дженсен Хуанг (Nvidia), Рут Порат (Alphabet), Джейн Фрейзер (Citi group)… Столь масштабное представительство финансовой и технологической элиты США за рубежом подчеркивает стратегическую значимость региона для американской внешней политики.

Как известно, все три монархии Персидского залива, которые посетил в своем первом зарубежном турне Дональд Трамп, демонстрируют стремление к диверсификации экономик, снижению зависимости от нефтяных доходов и развитию новых отраслей К примеру, Саудовская Аравия ставит перед собой в рамках программы "Видение 2030" три амбициозные цели: а) увеличение ненефтяных доходов с 43,5 млрд до 267 миллиардов долларов; б) диверсификация экономики и развитие секторов здравоохранения, образования и туризма, в) создание суверенного фонда размером 2,5 триллиона долларов, что сделает его крупнейшим в мире. Объединенные Арабские Эмираты активно инвестируют в инфраструктуру и технологии, стремясь стать региональным центром инноваций и торговли. Дубай, в частности, развивает проекты в области недвижимости, транспорта и туризма, а также усиливает присутствие на Каспийском рынке.

Катар делает ставку на экспорт сжиженного природного газа и развитие суверенного фонда Qatar Investment Authority, который к 2030 году должен достичь объёма одного триллиона долларов. Страна также активно развивает авиационный сектор через авиакомпанию Qatar Airways. Все это прекрасно знали экономические советники Дональда Трампа, подготовившие для своего босса перед его ближневосточным турне презентацию программы "Новая Золотая эпоха", ориентированной, в первую очередь на инвестиции, в частности привлечение капитала в ключевые отрасли, включая энергетику, инфраструктуру и технологии. И к тому же, переговоры по снижению тарифов и созданию выгодных торговых соглашений, как и увеличение оборонных закупок у американских производителей – составили главную цель «трамповской миссии» Не стоит упускать из и внимания и технологическое партнёрство: предоставление доступа к передовым американским технологиям, включая искусственный интеллект и цифровую инфраструктуру. Однако особое внимание было уделено цифровой трансформации, которая рассматривается новой администрацией США, как ключевой элемент стратегического развития региона.