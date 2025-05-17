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Как Турция вытащила стамбульские переговоры из тупика
Новость дня
Как Турция вытащила стамбульские переговоры из тупика

Трамп опять критикует Зеленского

10:11 2660

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News неохотно назвал президента России Владимира Путина препятствием на пути к миру с Украиной, отвечая на вопрос о том, что Путин упустил возможность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции в четверг.

Вместо этого Трамп переключился на Зеленского и его жалобы по поводу того, как США оказывают иностранную помощь Украине.

«Послушайте, у меня был очень тяжелый разговор с Зеленским, потому что мне не понравилось то, что он сказал, и он не хотел упрощать задачу. И я всегда говорил, что у него нет козырей, и у него нет козырей, вы знаете, я честен. У него нет козырей», - сказал Трамп.

Похвалив спецпосланника Стива Уиткоффа, президент сказал, что именно ему нужно встретиться с Путиным.

«Он за столом переговоров, и он хотел этой встречи. И я всегда чувствовал, что без меня не может быть встречи, потому что я не думаю, что сделка состоится, - сказал Трамп. - Мы должны собраться вместе, и я думаю, мы, вероятно, запланируем это, потому что я устал от того, что другие люди ходят, встречаются и все такое прочее». «Я думаю, Путин устал от всего этого, - добавил Трамп. - Он неважно выглядит, а он хочет выглядеть хорошо. Не забывайте, это должно было закончиться через неделю».

При этом президент США также высказался по поводу введения дополнительных санкций в отношении России, о которых он ранее заявлял, что может их ввести. Он сказал, что дополнительные санкции обсуждаются.

«У меня всегда было это в запасе. Я воспользуюсь этим, если понадобится. Я бы предпочел этого не использовать. Это, кстати, очень важно», - сказал Трамп.

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