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Как Турция вытащила стамбульские переговоры из тупика
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Как Турция вытащила стамбульские переговоры из тупика

Что Россия потребовала в Стамбуле

10:22 2387

Россия представила Украине список требований для прекращения боевых действий на переговорах в Стамбуле, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

Согласно информации издания, российская сторона настаивает на следующих условиях: Украина должна принять «нейтральный статус», исключив присутствие иностранных войск и оружия массового поражения на своей территории; Киев должен отказаться от репараций со стороны Москвы; Международное сообщество должно признать аннексию Крыма и четырёх других регионов Украины за Россией; Украина обязана отказаться от любых претензий на эти территории и вывести свои войска из четырёх регионов, которые, согласно Конституции РФ, входят в состав России, но не полностью ей оккупированы: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Полный вывод украинских войск из этих территорий является обязательным условием для прекращения огня.

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