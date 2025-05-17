Трамп обвинил экс-директора ФБР в призыве к его убийству

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что бывший директор ФБР Джеймс Коми, разместивший в соцсетях фотографию с числом 8647, выложенным ракушками на песке, якобы призывал к его убийству.

«Он призывает к убийству президента», — сказал Трамп.

Он добавил: «Даже ребенок знает, что это означает. Если вы, директор ФБР, не понимаете, что это значит, то знайте, что это — убийство, и это говорит само за себя».

Характеризуя Коми, Трамп отметил: «Он был не очень компетентен, но достаточно компетентен, чтобы понимать, что это означало, и он сделал это по определенной причине». Президент подчеркнул, что дальнейшие шаги по этому вопросу должна предпринять генеральный прокурор США Пэм Бонди.

Согласно американскому сленгу, число 86 означает призыв к устранению, а 47 ассоциируется с Трампом как 47-м президентом США.

Сам Коми, вызванный на допрос в Секретную службу США в связи с вызвавшим скандал постом, заявил, что не осознавал скрытого смысла чисел, сообщает CNN.

«Я не знал, что некоторые люди ассоциируют эти цифры с насилием», — сказал экс-директор ФБР, добавив, что ему «это никогда не приходило в голову» и что он выступает «против насилия любого рода».

После того как фотография Коми в соцсети привлекла повышенное внимание, он удалил пост.

Коми, уволенный Трампом в 2017 году, неоднократно критиковал президента, в том числе в своих мемуарах и публичных выступлениях.