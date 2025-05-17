Трамп опять набросился на Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский является «величайшим продавцом в мире», потому что каждый раз, возвращаясь из США, везет с собой миллионы долларов. Об этом в интервью Fox News заявил американский президент Дональд Трамп.

«Думаю, Зеленский – величайший в мире продавец, гораздо лучше меня. Он приезжает в Вашингтон и каждый раз уезжает со 100 миллионами долларов. Потом еще со ста и еще», – сказал Трамп. Президент США подчеркнул, что «его всегда волновал вопрос денег, которые тратились на Киев».

«Конгресс этим очень недоволен. Сенаторы спрашивают: «А куда уходят деньги?» – добавил Трамп.