Товарищ Ким призывает готовиться к войне

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал северокорейских военных быть готовыми к войне. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что глава государства посетил авиаполк при первой гвардейской военно-воздушной дивизии Корейской Народной Армии. Там он руководил боевыми учениями авиационных отрядов ВВС Северной Кореи.

В ходе учений северокорейские военные отработали навыки авиаотрядов, зенитно-ракетных подразделений, подразделений РЛС и РЭБ по выполнению заданий противовоздушной обороны. Также они отработали уничтожение крылатых ракет и ударных дронов-камикадзе.