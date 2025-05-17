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Товарищ Ким призывает готовиться к войне

10:54 913

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал северокорейских военных быть готовыми к войне. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что глава государства посетил авиаполк при первой гвардейской военно-воздушной дивизии Корейской Народной Армии. Там он руководил боевыми учениями авиационных отрядов ВВС Северной Кореи.

В ходе учений северокорейские военные отработали навыки авиаотрядов, зенитно-ракетных подразделений, подразделений РЛС и РЭБ по выполнению заданий противовоздушной обороны. Также они отработали уничтожение крылатых ракет и ударных дронов-камикадзе.

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