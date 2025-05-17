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25-е издание проекта «Халг Аманаты» посвящено поэзии Южного Азербайджана

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10:56 487

Халг Банк представляет 25-ое издание в рамках проекта «Халг Аманаты». Очередное издание посвящено поэзии Южного Азербайджана. В книге собраны избранные стихи и поэмы, а также газели, написанные 50 азербайджанскими поэтами, родившимися в Южном Азербайджане, творившие в период с начала XX века до наших дней, представляющими различные литературные направления и течения. Среди авторов, наряду с нашими великими мастерами пера, вписавшими свои имена в историю азербайджанской литературы, есть и имена талантливых молодых поэтов современности. Изданная с целью представления литературной среды целого Азербайджана ХХ-ХХI веков книга «Поэзия Южного Азербайджана. Избранное», также в точности отражает нашу историю.

Проект «Халг Аманаты» реализуется ОАО «Халг» Банком с 2010 года, и нацелен на сохранение культурного наследия азербайджанского народа, передачу его будущим поколениям и ознакомление мира с национальными духовными ценностями Азербайджана. Изданные в рамках этого проекта книги публикуются на азербайджанском, английском и русском языках. Издания передаются в дар высшим и средним учебным заведениям страны, детским домам и библиотекам, различным фондам, государственным учреждениям, посольствам и консульствам зарубежных стран, осуществляющим свою деятельность в Азербайджане и за рубежом, крупным музеям и библиотекам мира, а также любителям искусства. 

За прошедший период в рамках проекта были организованы выставки и изданы художественные альбомы из произведений народных художников Беюкаги Мирзазаде, Марал Рахманзаде, Саттара Бахлулзаде, Халиды Сафаровой, Микаила Абдуллаева, художника по коврам Лятифа Керимова, а также Алекпера Рзагулиева, Таги Тагиева, Махмуда Тагиева, Ваджии Самедовой, Камала Ахмеда, Шамо Абасова, Джаида Джемаля, Фазиля Алиева, Рзы Мамедова, Геннадия Брижатюка, Горхмаза Суджаддинова и шехида-скульптора Самира Качаева. 

Также вышли в свет избранные произведения народных поэтов Мамеда Араза, Гусейна Арифа, Халила Рзы Улутюрка, Залимхана Ягуба, незабвенного Микаила Мушвига, книга «Монеты Азербайджана» выдающегося ученого-нумизмата, профессора Али Раджабли, трехтомник «Антология ашыгской литературы», сборник произведений Акимы Биллури, в том числе все произведения всемирно известного поэта-мыслителя Мирзы Шафи Вазеха на азербайджанском, немецком и русском языках. 

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