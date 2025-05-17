Россия атаковала автобус беспилотником: множество жертв

Вооруженные силы РФ нанесли удар беспилотником по рейсовому автобусу в Белополье в Сумской области Украины, погибли девять человек, ранены семеро, трое из них - в тяжелом состоянии. Об этом в субботу, 17 мая, сообщил в Telegram глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

«Автобус, по которому прицельно ударили россияне, направлялся в сторону Сум», - написал Григоров.

По предварительной информации украинских СМИ, удар нанесли беспилотником «Ланцет» на выезде из Белополья.

«В этом автобусе люди ехали в эвакуацию (из Белополья в Сумы). За городом в автобус ударил «Ланцет», его привел разведывательный беспилотник. Сейчас имеем девать погибших и пять раненых. Подавляющее большинство — это женщины пенсионного возраста, также погибли двое-трое мужчин», — заявил мэр Белополья Юрий Зарко.

С 17 по 19 мая в Белополье объявлен траур. Чиновник назвал этот день «черной субботой» в истории города.