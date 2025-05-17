Куда исчез миллион?

Эльхан Оруджев, председатель ЗАО «AlmetTradingBaku», занимающегося импортом из России оцинкованных металлических листов, стал жертвой масштабной аферы. Доверившись учредителю и директору ООО «Metalist» Фуаду Надир оглы Везирзаде, он передал ему товар на сумму свыше одного миллиона манатов, однако оплаты так и не дождался — вскоре после получения продукции Везирзаде скрылся. Позже выяснилось, что Оруджев – далеко не единственная жертва афериста, и у Везирзаде множество долгов перед другими предпринимателями. Фуад Везирзаде действовал по схеме, характерной для многих мошенников: начав сотрудничество с Оруджевым в 2019 году, он поначалу исправно оплачивал партии металла, иногда, правда, с небольшими задержками. Постепенно завоевав доверие, мошенник начал получать более крупные объемы товара на условиях отсрочки. Полученные им оцинкованные листы перерабатывались в арендованном цеху в поселке Кишлы в строительные профили и реализовывались на местном рынке. В конце 2021 года Везирзаде получил несколько крупных партий на сумму более миллиона манатов, уверяя, что из-за оживления на строительном рынке он быстро продаст продукцию и полностью рассчитается.

По словам Оруджева, в октябре–декабре 2021 года он отгрузил Везирзаде товар на сумму 1 миллион 20 тысяч 177 манатов. Тот утверждал, что расплатится после завершения производственного цикла, якобы занимающего три месяца. Но по прошествии срока начал уклоняться от выплат, прекратил работу цеха, продал дом, сменил место жительства и перестал выходить на связь. «Когда мне, все-таки, удалось с ним встретиться, я даже предложил Везирзаде частично списать долг, если он действительно понес убытки, - рассказал потерпевший. - Я был готов помочь ему. Но он уверял, что вернет деньги полностью». Позже Везирзаде передал Оруджеву документы на некий объект недвижимости в счет долга, но потребовал доплату, утверждая, что стоимость объекта превышает сумму его задолженности. Впоследствии выяснилось, что эта недвижимость ему не принадлежала.

«Он уже нанес мне ущерб на сумму свыше одного миллиона манатов, после чего вновь попытался обмануть, подсунув документы на чужую собственность, чтобы получить от меня дополнительные деньги», — возмущался Оруджев. Позднее потерпевший узнал, что Везирзаде должен значительные суммы и другим людям. Сам Оруджев для оплаты закупленного товара был вынужден взять банковский кредит и на данный момент уже переплатил в виде процентов около 200 тысяч манатов. С иском о взыскании долга Оруджев обратился в Бакинский коммерческий суд, который частично удовлетворил его требования и постановил взыскать с ООО «Metalist» 1 миллион 167 тысяч 234 маната. Однако решение суда так и не было исполнено. Оруджев также подал заявление в прокуратуру Сураханского района, которая возбудила уголовное дело по статье 178.3.2 УК Азербайджана «Мошенничество в крупном размере». В ноябре прошлого года, после того, как Везирзаде уклонился от следствия, он был объявлен в розыск. Найти его до сих пор не удалось.