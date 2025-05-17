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Трамп пожалел жителей Газы и усомнился в Нетаньяху

11:28 950

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, возможно, не удастся заключить соглашение об освобождении заложников в секторе Газа. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп на борту самолета, завершая турне по странам Персидского залива.

«Скоро мы узнаем. Заложники не в порядке, некоторые из них чувствуют себя лучше, некоторые хуже. Это немного зависит от того, где они находятся, но мы будем работать с ними, чтобы вернуть их», — заключил глава Белого дома.

Трамп также заявил, что Вашингтон намерен «заняться» гуманитарным кризисом в Газе. «Мы смотрим на Газу и собираемся с этим разобраться. Там много голодающих», — сказал президент США журналистам. Он добавил, что надеется на «много хорошего» в ближайшее время.

Заявление Трампа прозвучало спустя сутки после того, как госсекретарь США Марко Рубио допустил возможность пересмотра механизмов доставки помощи. Он также выразил обеспокоенность гуманитарной обстановкой в эксклаве.

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