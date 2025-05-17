Армяне возмутились из-за замечания израильского телеведущего

Движение SaveTheArq по защите и сохранению Армянского квартала Иерусалима выступило с резким заявлением спорного и оскорбительного замечания, сделанного во время прямой трансляции конкурса песни «Евровидение» на общественном вещательном канале Израиля Kan 11.

«Инцидент произошел во время вчерашней трансляции, вскоре после выступления Армении. Один из ведущих Kan 11 сказал: «Не могу поверить, что мы отдали целый квартал в Иерусалиме этим ребятам». Заявление вызвало возмущение среди армянской общины Иерусалима и сторонников межконфессиональной и межкультурной гармонии.

SavetheArQ охарактеризовало комментарий как «тревожный, беспочвенный, расистский и оскорбительный», подчеркнув, что он «напрямую направлен против армянской общины — одной из старейших и самых устойчивых групп населения Иерусалима».

В своем публичном ответе движение подчеркнуло, что армянский квартал «не был подарен кому-либо, а был построен и сохранен армянским народом на протяжении столетий непрерывного присутствия на Святой Земле».

SavetheArQ призвала Израильскую общественную вещательную корпорацию принести официальные извинения и «публично дезавуировать замечания вещателя».

На момент этой публикации израильская общественная вещательная корпорация не дала публичного ответа относительно инцидента.