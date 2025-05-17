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Экс-директор ФБР замышляет убийство Трампа при содействии украинских террористов?

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Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон
12:06 774

Америка представляет собой хорошо удобренное поле для разного рода конспирологических теорий. Некоторые из них сохраняют живучесть годами. Задолго до второго явления Трампа народу трамписты вовсю распространяли так называемую теорию QAnon. Она гласит, что Америка опутана сатанинской сетью демократов, которые похищают младенцев и пьют их кровь. Некоторые конспирологические версии живут недолго. Какие-то их них вызывают смех у публики. Другие, наоборот, нагоняют ужас на доверчивых американцев.

Фигурантом таких теорий, вводящих людей ступор, стал экс-директор ФБР Джеймс Коми. Он заслужил репутацию профессионала, но никогда не был отмечен в слишком подобострастных чувствах к Трампу. Скажем иначе - он был его противником.

И вот теперь – сенсация. Коми заподозрили в провоцировании насилия против лидера страны. Поводом стала фотография, которую бывший директор опубликовал в сети Инстаграм. На ней была изображена цифра 8647, выложенная камешками и ракушками на морском песке.

И вот эта невинная, на первый взгляд, композиция послужила детонатором мощнейшего скандала, который охватил высшее руководство страны.

Композиция из ракушек - серьезная улика. И неизвестно, к каким выводам придет следствие. Например, при содействии России оно решит, что бывший директор ФБР готовил покушение на Трампа при активном участии украинских террористов

Дело в том, что цифра 86 на жаргоне спецслужб США означает проведение акции - в зависимости от ситуации - по забаниванию какой-либо персоны, его отстранению от выполнения своих функций, выведению из игры и даже убийство.

А под цифрами 47, ясен пень, подразумевается президент Дональд Трамп.

«Это просто картинка из ракушек, которые я выложил во время прогулки по пляжу, она безо всякого смысла», - написал сам Коми под фотографией, но очень скоро убрал пост, поняв, что он может быть квалифицирован как политический месседж.

Но было уже поздно. Руководитель Департамента внутренней безопасности Кристи Ноэм обвинила Коми в том, что он призывает к убийству Трампа. Она написала в сети Х, что «секретная служба проведет соответствующее расследование этой чудовищной угрозы». Нынешний директор ФБР Кэш Патель сказал, что его бюро «окажет всю необходимую помощь в этом расследовании». Директор национальной разведки Талси Габбард заявила в интервью Fox News, что Коми «должен уже находиться в тюрьме за инициирование нападения на Трампа».

Никому не ясно, на каком основании ФБР и Департамент внутренней безопасности будут проводить это расследование. Фотографирование композиции, составленной из ракушек на песке, не является уголовным преступлением. Такие фотки разрешено публиковать в социальных сетях, что вполне допускается 1 поправкой к Конституции США. Но при желании вокруг именно этой фотографии можно много чего насочинять и даже инициировать судебное разбирательство по обвинению в покушении на президента.

Вся политическая верхушка восстала в защиту Трампа

«Я и предположить не мог, что кто-то может воспринять эту комбинацию цифр как подстрекательство к насилию, - говорит Коми. - Мне никогда и  в голову не приходило совершать такие действия».

Однако Секретная служба, являющаяся частью Департамента внутренней безопасности, настроена более чем серьезно. «Мы обратили внимание на посты бывшего директора ФБР (оказывается их было несколько) и рассматриваем их совершенно серьезно», - говорит представитель службы Энтони Гульелми.

Джеймс Коми занимал пост директора ФБР с сентября 2013 по май 2017 года. Его отставка была связана с проводимым им расследованием возможных связей помощников Трампа с Россией с целью вмешательства в выборы 2016 года. Трамп тогда обвинил Коми в том, что он «открыл перед Хиллари Клинтон путь для разных плохих дел».

В 2019 году Коми вместе с другими сотрудниками ФБР был обвинен Трампом в государственной измене - преступлении, которое в США карается высшей мерой наказания. Тогда обвинению не удалось найти достаточных доказательств.

Сейчас эта работа, судя по всему, будет продолжена. Композиция из ракушек - серьезная улика. И неизвестно, к каким выводам придет следствие. Например, при содействии России оно решит, что бывший директор ФБР готовил покушение на Трампа при активном участии украинских террористов.

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