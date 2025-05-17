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Как Турция вытащила стамбульские переговоры из тупика
Новость дня
Как Турция вытащила стамбульские переговоры из тупика

Напугать Мелони или встать перед ней на колени?

объектив haqqin.az
Отдел информации
12:14 857

Джабалия (Палестина). Гуманитарная катастрофа в Газе

Рим (Италия). Депутат парламента из оппозиционной партии «+Европа» Риккардо Маджи притворился привидением, чтобы напугать премьер-министра Джорджу Мелони

Сантьяго-де-Верагуас (Панама). Протесты против реформы системы соцобеспечения и меморандума с США о Панамском канале

Тирана (Албания). Премьер-министр Албании Эди Рама приветствует премьер-министра Италии Джорджу Мелони

Порт-о-Пренс (Гаити). Протесты против насилия и с требованием отставки переходного президентского совета

Бухарест (Румыния). Разорванные предвыборные плакаты с изображением кандидатов в президенты перед вторым туром президентских выборов

Милан (Италия). Мурал с изображением Папы Римского Льва XIV

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Напугать Мелони или встать перед ней на колени?
Напугать Мелони или встать перед ней на колени? объектив haqqin.az
12:14 858
Куда исчез миллион?
Куда исчез миллион? громкое мошенничество в Баку
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Трамп монархиям: деньги в обмен на цифры
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Что Россия потребовала в Стамбуле
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Трамп опять критикует Зеленского
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