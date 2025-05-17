Напугать Мелони или встать перед ней на колени?

Джабалия (Палестина). Гуманитарная катастрофа в Газе
Рим (Италия). Депутат парламента из оппозиционной партии «+Европа» Риккардо Маджи притворился привидением, чтобы напугать премьер-министра Джорджу Мелони
Сантьяго-де-Верагуас (Панама). Протесты против реформы системы соцобеспечения и меморандума с США о Панамском канале
Тирана (Албания). Премьер-министр Албании Эди Рама приветствует премьер-министра Италии Джорджу Мелони
Порт-о-Пренс (Гаити). Протесты против насилия и с требованием отставки переходного президентского совета
Бухарест (Румыния). Разорванные предвыборные плакаты с изображением кандидатов в президенты перед вторым туром президентских выборов