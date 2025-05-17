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Как Турция вытащила стамбульские переговоры из тупика
Новость дня
Как Турция вытащила стамбульские переговоры из тупика

Путин отверг мирный план США

13:06 3869

Путин отверг развернутый план, который ему представил спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф. Как пишет газета Financial Times со ссылкой на три источника, российский президент даже не стал обсуждать его.

О том, что Владимир Путин не хочет обсуждать мирный план, Уиткоффу сообщили российские высокопоставленные чиновники. Речь идет о перечне из 22 пунктов, который был разработан при участии Украины и Европы. Обсудить мирный план с Путиным планировалось во время визита Уиткоффа в Москву 25 апреля.

По словам собеседников FT, этот план из 22 пунктов на следующий день подробно обсуждался в телефонном разговоре между украинскими и американскими чиновниками. Украину представляли глава администрации Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров, США — Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа в Киеве Кит Келлог.

После отказа Владимира Путина обсуждать представленный план мирного урегулирования Уиткофф отменил планы встретиться с российским президентом на прошедшей рабочей неделе (12–16 мая). С февраля он встречался с Путиным уже четыре раза. Новая встреча пока не планировалась.

Сам же Уиткофф подвергся резкой критике за свой стиль ведения переговоров, писала газета The New York Post. Так, на встречу 25 апреля он пришел один, «без всякого намека на привычный круг советников, экспертов и военных офицеров». «Хороший парень, но неуклюжий чертов идиот. Он не должен делать это в одиночку», — охарактеризовал Уиткоффа один из собеседников издания.

Как отмечает FT, в последнее время нежелание Путина участвовать в содержательных мирных переговорах стало очевидно в Белом доме даже тем, кто ранее относился к нему с пониманием. Президент США Дональд Трамп же после переговоров в Стамбуле, заявил, что Путин «хочет переговоров и уже устал от всего этого».

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