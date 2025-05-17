Almet Trading LLC не имеет отношения к AlmetTradingBaku ЗАО и Metalist ООО

В связи с появившимися в СМИ сообщениями, компания Almet Trading LLC официально заявляет, что не имеет никаких юридических, коммерческих или операционных связей с компаниями AlmetTradingBaku ЗАО и Metalist ООО.

Сегодня утром, в связи с опубликованной статьей под названием «куда исчез миллион?», мы хотим прояснить ситуацию и устранить все возможные недоразумения и слухи.

Любые попытки связать указанные компании с Almet Trading LLC являются абсолютно необоснованными, вводящими в заблуждение и наносят вред репутации добросовестного и прозрачного бизнеса.

Генеральный директор Джавид Алиев отметил:

«Almet Trading LLC ведет свою деятельность на основе прозрачной и полностью защищённой операционной модели. Мы не совершаем сделки без предварительной верификации и гарантий со стороны контрагентов».

Пользуясь случаем, хотим напомнить участникам рынка, что проверка соответствия (compliance) перед любыми операциями — это не просто рекомендация, а необходимость.

В компании Almet Trading LLC нет места незастрахованным или неподтвержденным сделкам. Кто-то может выбирать иной путь — но мы уверены: осторожность еще никому не навредила.