Эрдоган назвал свою главную мечту

Турция будет прилагать усилия для продолжения переговоров РФ и Украины и поддержания каналов связи между ними открытыми, заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы приложим все усилия для продолжения переговоров между сторонами и поддержания каналов диалога между ними открытыми», - заявил Эрдоган журналистам по возвращении из Албании, отвечая на вопрос о переговорах РФ и Украины в Стамбуле.

«Наша главная мечта - получить четкий результат мирных переговоров», - цитирует Эрдогана телеканал TRT Haber.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между представителями Москвы и Киева. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, а украинскую — министр обороны страны Рустем Умеров. Кроме того, на встрече присутствовал глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан. Фидан по итогам встречи сообщил, что делегации РФ и Украины достигли принципиального соглашения о новом раунде переговоров.