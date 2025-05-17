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Как Турция вытащила стамбульские переговоры из тупика
Новость дня
Как Турция вытащила стамбульские переговоры из тупика

Эрдоган назвал свою главную мечту

15:03 1872

Турция будет прилагать усилия для продолжения переговоров РФ и Украины и поддержания каналов связи между ними открытыми, заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы приложим все усилия для продолжения переговоров между сторонами и поддержания каналов диалога между ними открытыми», - заявил Эрдоган журналистам по возвращении из Албании, отвечая на вопрос о переговорах РФ и Украины в Стамбуле.

«Наша главная мечта - получить четкий результат мирных переговоров», - цитирует Эрдогана телеканал TRT Haber.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между представителями Москвы и Киева. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, а украинскую — министр обороны страны Рустем Умеров. Кроме того, на встрече присутствовал глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан. Фидан по итогам встречи сообщил, что делегации РФ и Украины достигли принципиального соглашения о новом раунде переговоров.

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