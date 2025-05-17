Трамп смягчил санкции против Турции

Администрация президента США Дональда Трампа смягчила санкции, введенные против Турции после покупки ею российских комплексов С-400, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Санкции США против Анкары были введены в декабре 2020 года. Основной причиной санкций послужило приобретение Турцией зенитно-ракетных комплексов С-400 в 2017 году на сумму $2,5 млрд, что вызвало резкую критику со стороны США и НАТО.

Вашингтон утверждал, что российские комплексы несовместимы с системами НАТО, угрожают безопасности технологий альянса, особенно истребителей F-35, и могут предоставить России доступ к конфиденциальной информации НАТО.

Санкции были введены в соответствии с законом CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций») против Управления оборонной промышленности Турции (SSB) и его руководителя Исмаила Демира, а также трех других чиновников.

Меры включали запрет на выдачу американских экспортных лицензий и разрешений для SSB, заморозку активов и визовые ограничения для указанных лиц.

В 2022 году США предлагали Турции передать С-400 Украине в обмен на снятие санкций и возвращение в программу F-35, но Анкара отклонила это предложение.