USD 1.7000
EUR 1.9044
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Как Турция вытащила стамбульские переговоры из тупика
Новость дня
Как Турция вытащила стамбульские переговоры из тупика

Путин раздаст российские паспорта абхазам и осетинам

16:04 546

Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий упрощенный порядок получения российского гражданства для жителей сепаратистских регионов Грузии - Абхазии и Южной Осетии. 

Согласно тексту указа, российское гражданство могут получить «совершеннолетние граждане Абхазии и Южной Осетии, обладавшие этим статусом на 26 августа 2008 года». Чтобы стать гражданином РФ, им достаточно подать соответствующее заявление.

Согласно указу, для получения российского гражданства жителям сепаратистских регионов теперь не требуется пятилетнего проживания в России, знания русского языка, истории страны и основ ее законодательства — требований, предусмотренных статьей 15 закона «О гражданстве Российской Федерации».

Документ подписан «в целях защиты прав и свобод человека» и основан на «межгосударственных соглашениях о двойном гражданстве».

Путин раздаст российские паспорта абхазам и осетинам
Путин раздаст российские паспорта абхазам и осетинам
16:04 547
Трамп смягчил санкции против Турции
Трамп смягчил санкции против Турции
15:49 858
Эрдоган назвал свою главную мечту
Эрдоган назвал свою главную мечту
15:03 1877
Almet Trading LLC не имеет отношения к AlmetTradingBaku ЗАО и Metalist ООО
Almet Trading LLC не имеет отношения к AlmetTradingBaku ЗАО и Metalist ООО
15:00 754
Армения может закрыть российскую базу после мира с Азербайджаном
Армения может закрыть российскую базу после мира с Азербайджаном
14:38 1795
Экс-директор ФБР замышляет убийство Трампа при содействии украинских террористов?
Экс-директор ФБР замышляет убийство Трампа при содействии украинских террористов? горячая тема
12:06 2579
Выступление Ованнисяна, как спусковой крючок России против Армении
Выступление Ованнисяна, как спусковой крючок России против Армении наше поле зрения; все еще актуально
03:11 9284
Зеленский после удара России по автобусу обратился к Западу
Зеленский после удара России по автобусу обратился к Западу ОБНОВЛЕНО 13:33
13:33 5511
Путин отверг мирный план США
Путин отверг мирный план США
13:06 3880
Президент Сербии: У России ситуация лучше, война скоро не закончится
Президент Сербии: У России ситуация лучше, война скоро не закончится
12:44 1916
Напугать Мелони или встать перед ней на колени?
Напугать Мелони или встать перед ней на колени? объектив haqqin.az
12:14 3479

ЭТО ВАЖНО

Путин раздаст российские паспорта абхазам и осетинам
Путин раздаст российские паспорта абхазам и осетинам
16:04 547
Трамп смягчил санкции против Турции
Трамп смягчил санкции против Турции
15:49 858
Эрдоган назвал свою главную мечту
Эрдоган назвал свою главную мечту
15:03 1877
Almet Trading LLC не имеет отношения к AlmetTradingBaku ЗАО и Metalist ООО
Almet Trading LLC не имеет отношения к AlmetTradingBaku ЗАО и Metalist ООО
15:00 754
Армения может закрыть российскую базу после мира с Азербайджаном
Армения может закрыть российскую базу после мира с Азербайджаном
14:38 1795
Экс-директор ФБР замышляет убийство Трампа при содействии украинских террористов?
Экс-директор ФБР замышляет убийство Трампа при содействии украинских террористов? горячая тема
12:06 2579
Выступление Ованнисяна, как спусковой крючок России против Армении
Выступление Ованнисяна, как спусковой крючок России против Армении наше поле зрения; все еще актуально
03:11 9284
Зеленский после удара России по автобусу обратился к Западу
Зеленский после удара России по автобусу обратился к Западу ОБНОВЛЕНО 13:33
13:33 5511
Путин отверг мирный план США
Путин отверг мирный план США
13:06 3880
Президент Сербии: У России ситуация лучше, война скоро не закончится
Президент Сербии: У России ситуация лучше, война скоро не закончится
12:44 1916
Напугать Мелони или встать перед ней на колени?
Напугать Мелони или встать перед ней на колени? объектив haqqin.az
12:14 3479
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться