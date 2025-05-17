Путин раздаст российские паспорта абхазам и осетинам

Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий упрощенный порядок получения российского гражданства для жителей сепаратистских регионов Грузии - Абхазии и Южной Осетии.

Согласно тексту указа, российское гражданство могут получить «совершеннолетние граждане Абхазии и Южной Осетии, обладавшие этим статусом на 26 августа 2008 года». Чтобы стать гражданином РФ, им достаточно подать соответствующее заявление.

Согласно указу, для получения российского гражданства жителям сепаратистских регионов теперь не требуется пятилетнего проживания в России, знания русского языка, истории страны и основ ее законодательства — требований, предусмотренных статьей 15 закона «О гражданстве Российской Федерации».

Документ подписан «в целях защиты прав и свобод человека» и основан на «межгосударственных соглашениях о двойном гражданстве».