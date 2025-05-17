USD 1.7000
EUR 1.9044
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Как Турция вытащила стамбульские переговоры из тупика
Новость дня
Как Турция вытащила стамбульские переговоры из тупика

Дания обеспечила Украину боеприпасами

16:30 1163

В рамках 26-го пакета военной помощи Копенгаген предоставит Украине 4,2 млрд крон (около $630 млн) на артиллерийские установки и снаряды. Об этом говорится в сообщении Минобороны Дании.

«26-й по счету пакет пожертвований включает военную поддержку на сумму около 4,2 млрд крон в период 2025–2028 годов и финансируется в рамках военной поддержки в рамках Фонда Украины и возмещения доходов от Европейского фонда мира (EPF)», - сообщило ведомство.

Уточняется, что в военную помощь включили артиллерийские полки, боеприпасы в рамках чешской инициативы, оборудование для истребителей, а также расширение возможностей обучения.

Президент Палестины призвал ХАМАС сложить оружие
Президент Палестины призвал ХАМАС сложить оружие
17:00 1702
Трамп позвонит Путину. Обсудят «кровавую баню»
Трамп позвонит Путину. Обсудят «кровавую баню»
19:21 540
Нахчыван в футбольных еврокубках и с медалями
Нахчыван в футбольных еврокубках и с медалями Впервые в истории!
19:02 501
«1000 на 1000»: Буданов о шансах вернуть украинских пленных
«1000 на 1000»: Буданов о шансах вернуть украинских пленных
18:42 829
Еще одна медаль Азербайджана на Кубке Европы в Болгарии
Еще одна медаль Азербайджана на Кубке Европы в Болгарии ФОТО
18:26 374
Хаменеи обвинил Трампа в обмане
Хаменеи обвинил Трампа в обмане новость дополнена
18:52 1134
Мощный удар Израиля: убит командир военного крыла ХАМАС
Мощный удар Израиля: убит командир военного крыла ХАМАС ВИДЕО
17:36 1169
«Вечная война» России? Кремль это не пугает
«Вечная война» России? Кремль это не пугает главная тема
14:06 4054
Трамп монархиям: деньги в обмен на цифры
Трамп монархиям: деньги в обмен на цифры статья концептуальная; все еще актуально
03:28 5573
Россия и США обсудили Стамбул
Россия и США обсудили Стамбул НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
17:08 1942
Путин раздаст российские паспорта абхазам и осетинам
Путин раздаст российские паспорта абхазам и осетинам
16:04 2935

ЭТО ВАЖНО

Президент Палестины призвал ХАМАС сложить оружие
Президент Палестины призвал ХАМАС сложить оружие
17:00 1702
Трамп позвонит Путину. Обсудят «кровавую баню»
Трамп позвонит Путину. Обсудят «кровавую баню»
19:21 540
Нахчыван в футбольных еврокубках и с медалями
Нахчыван в футбольных еврокубках и с медалями Впервые в истории!
19:02 501
«1000 на 1000»: Буданов о шансах вернуть украинских пленных
«1000 на 1000»: Буданов о шансах вернуть украинских пленных
18:42 829
Еще одна медаль Азербайджана на Кубке Европы в Болгарии
Еще одна медаль Азербайджана на Кубке Европы в Болгарии ФОТО
18:26 374
Хаменеи обвинил Трампа в обмане
Хаменеи обвинил Трампа в обмане новость дополнена
18:52 1134
Мощный удар Израиля: убит командир военного крыла ХАМАС
Мощный удар Израиля: убит командир военного крыла ХАМАС ВИДЕО
17:36 1169
«Вечная война» России? Кремль это не пугает
«Вечная война» России? Кремль это не пугает главная тема
14:06 4054
Трамп монархиям: деньги в обмен на цифры
Трамп монархиям: деньги в обмен на цифры статья концептуальная; все еще актуально
03:28 5573
Россия и США обсудили Стамбул
Россия и США обсудили Стамбул НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
17:08 1942
Путин раздаст российские паспорта абхазам и осетинам
Путин раздаст российские паспорта абхазам и осетинам
16:04 2935
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться