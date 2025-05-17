USD 1.7000
EUR 1.9044
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Как Турция вытащила стамбульские переговоры из тупика
Новость дня
Как Турция вытащила стамбульские переговоры из тупика

Россия и США обсудили Стамбул

НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
17:08 1942

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Они обсудили итоги первых за три года переговоров России и Украины, которые прошли в Стамбуле 16 мая, сообщает МИД России.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны, утверждают в российском МИД. Рубио, как сообщается, приветствовал договоренности об обмене военнопленными между Россией и Украиной, а также о подготовке каждой из сторон своего видения перемирия. Американский госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон «готов и дальше содействовать урегулированию российско-украинского конфликта».

Лавров, в свою очередь, отметил, что из-за американского содействия Украина согласилась с предложением возобновить переговоры в Стамбуле. Глава российского МИД также подтвердил «готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами».

В ходе телефонного разговора Лавров и Рубио также обсудили «некоторые другие международные и региональные проблемы». «Собеседники обменялись мнениями о продолжении российско-американских контактов», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Президент Палестины призвал ХАМАС сложить оружие
Президент Палестины призвал ХАМАС сложить оружие
17:00 1703
Трамп позвонит Путину. Обсудят «кровавую баню»
Трамп позвонит Путину. Обсудят «кровавую баню»
19:21 542
Нахчыван в футбольных еврокубках и с медалями
Нахчыван в футбольных еврокубках и с медалями Впервые в истории!
19:02 502
«1000 на 1000»: Буданов о шансах вернуть украинских пленных
«1000 на 1000»: Буданов о шансах вернуть украинских пленных
18:42 830
Еще одна медаль Азербайджана на Кубке Европы в Болгарии
Еще одна медаль Азербайджана на Кубке Европы в Болгарии ФОТО
18:26 374
Хаменеи обвинил Трампа в обмане
Хаменеи обвинил Трампа в обмане новость дополнена
18:52 1135
Мощный удар Израиля: убит командир военного крыла ХАМАС
Мощный удар Израиля: убит командир военного крыла ХАМАС ВИДЕО
17:36 1171
«Вечная война» России? Кремль это не пугает
«Вечная война» России? Кремль это не пугает главная тема
14:06 4055
Трамп монархиям: деньги в обмен на цифры
Трамп монархиям: деньги в обмен на цифры статья концептуальная; все еще актуально
03:28 5574
Россия и США обсудили Стамбул
Россия и США обсудили Стамбул НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
17:08 1943
Путин раздаст российские паспорта абхазам и осетинам
Путин раздаст российские паспорта абхазам и осетинам
16:04 2935

ЭТО ВАЖНО

Президент Палестины призвал ХАМАС сложить оружие
Президент Палестины призвал ХАМАС сложить оружие
17:00 1703
Трамп позвонит Путину. Обсудят «кровавую баню»
Трамп позвонит Путину. Обсудят «кровавую баню»
19:21 542
Нахчыван в футбольных еврокубках и с медалями
Нахчыван в футбольных еврокубках и с медалями Впервые в истории!
19:02 502
«1000 на 1000»: Буданов о шансах вернуть украинских пленных
«1000 на 1000»: Буданов о шансах вернуть украинских пленных
18:42 830
Еще одна медаль Азербайджана на Кубке Европы в Болгарии
Еще одна медаль Азербайджана на Кубке Европы в Болгарии ФОТО
18:26 374
Хаменеи обвинил Трампа в обмане
Хаменеи обвинил Трампа в обмане новость дополнена
18:52 1135
Мощный удар Израиля: убит командир военного крыла ХАМАС
Мощный удар Израиля: убит командир военного крыла ХАМАС ВИДЕО
17:36 1171
«Вечная война» России? Кремль это не пугает
«Вечная война» России? Кремль это не пугает главная тема
14:06 4055
Трамп монархиям: деньги в обмен на цифры
Трамп монархиям: деньги в обмен на цифры статья концептуальная; все еще актуально
03:28 5574
Россия и США обсудили Стамбул
Россия и США обсудили Стамбул НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
17:08 1943
Путин раздаст российские паспорта абхазам и осетинам
Путин раздаст российские паспорта абхазам и осетинам
16:04 2935
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться