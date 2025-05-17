Россия и США обсудили Стамбул

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Они обсудили итоги первых за три года переговоров России и Украины, которые прошли в Стамбуле 16 мая, сообщает МИД России.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны, утверждают в российском МИД. Рубио, как сообщается, приветствовал договоренности об обмене военнопленными между Россией и Украиной, а также о подготовке каждой из сторон своего видения перемирия. Американский госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон «готов и дальше содействовать урегулированию российско-украинского конфликта».

Лавров, в свою очередь, отметил, что из-за американского содействия Украина согласилась с предложением возобновить переговоры в Стамбуле. Глава российского МИД также подтвердил «готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами».

В ходе телефонного разговора Лавров и Рубио также обсудили «некоторые другие международные и региональные проблемы». «Собеседники обменялись мнениями о продолжении российско-американских контактов», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.