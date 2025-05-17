Радостная весть от Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал в субботу, 17 мая 2025 года, об обнаружении газового месторождения в Черном море с запасами в 75 миллиардов кубометров. Радостной новостью турецкий лидер поделился во время своего выступления в Стамбуле.

«На месторождении Гёктепе-3 мы вчера после 49 дней бурения и тестов получили хорошую новость: мы обнаружили запасы газа в размере 75 миллиардов кубометров. Этого объема хватит для снабжения квартир во всей Турции в течение 3,5 лет. Стоимость запасов оценивается в 30 миллиардов долларов», – сообщил Эрдоган.

По его словам, сейчас газовые месторождения Черного моря обеспечивают газом четыре миллиона квартир за счет 9,5 миллиардов кубометров газа. К 2028 году показатель планируется увеличить в четыре раза.