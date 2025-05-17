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Президент Палестины призвал ХАМАС сложить оружие

17:00 1704

Президент Палестины Махмуд Аббас в своем выступлении на саммите Лиги арабских государств в Багдаде призвал ХАМАС отказаться от власти в Газе и вместе с другими террористическими группировками передать оружие ПА.

По словам Аббаса, цитируемого Иракским информационным агентством, «палестинское дело сталкивается с экзистенциальной опасностью, а геноцидные преступления, с которыми оно сталкивается сегодня в Газе, являются частью колониального проекта, который подрывает проект независимого палестинского государства».

«Палестинская позиция поддерживает принятие арабского плана, который поможет остановить сионистские атаки и достичь мира в регионе», — говорит он.

«Палестинская администрация приступает к комплексному процессу реформ, охватывающему все ее институты», — добавил Аббас.

В 2007 году ХАМАС силой захватил контроль над Газой у поддерживаемой Западом ПА Аббаса, а попытки примирения между соперниками неоднократно терпели неудачу.

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