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Хаменеи обвинил Трампа в обмане

новость дополнена
18:52 1139

Лидер Ирана Али Хаменеи раскритиковал концепцию США «мир через силу».

«Трамп ошибочно полагает, что способен установить мир на Ближнем Востоке, используя силу, но такие стремления Вашингтона всегда приводили только к страданиям и дестабилизации стран региона», — заявил он.

Хаменеи также назвал Израиль «источником конфликта на Ближнем Востоке».

16 мая Трамп пригрозил Ирану «чем-то плохим» в случае, если он оперативно не отреагирует на предложение США по своей ядерной программе. По словам Хаменеи, его замечания «даже не стоят того, чтобы на них отвечать».

«Несомненно, источником коррупции, войны и конфликта в этом регионе является сионистский режим – опасная, смертельная раковая опухоль, которую необходимо искоренить. Она будет искоренена», – сказал он.

Верховный лидер Ирана заявил, что военная мощь может служить инструментом обеспечения стабильности и мирного сосуществования. Он добавил, что страна при божественном содействии будет последовательно укреплять свой оборонный потенциал.

«Трамп заявил, что хочет использовать силу для мира. Он солгал. Он и американское руководство, и правительства использовали власть для массовых убийств в секторе Газа, разжигания войны везде, где только смогут, и поддержки своих наемников», — приводит слова Хаменеи агентство Fars.

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