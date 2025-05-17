«1000 на 1000»: Буданов о шансах вернуть украинских пленных

«Надеюсь, это произойдет на следующей неделе. По спискам, вы же понимаете, будет обмен, скажем так: кого сможем забрать, того будем забирать. И так же отдавать», — отметил Буданов.

Как заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии телеканалу ТСН, обмен может состояться уже на следующей неделе.

Киев и Москва готовятся к масштабному обмену пленными в формате «1000 на 1000».

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что соответствующая договоренность была достигнута между украинской и российской делегациями 16 мая во время переговоров в Стамбуле.

Подготовку к реализации обмена координирует Служба безопасности Украины. По данным СБУ, Объединенный центр по координации поиска и освобождения пленных уже формирует список российских военных, которых Украина может передать.

Параллельно СБУ, Министерство здравоохранения и другие государственные ведомства готовят инфраструктуру для приема освобожденных украинских пленных — от логистики и медицинского сопровождения до реабилитации.

16 мая также стало известно, что заместитель главы разведки Вадим Скибицкий подтвердил: проработка списков уже началась.

Если договоренность будет реализована, это станет самым масштабным обменом между сторонами с начала полномасштабной войны.