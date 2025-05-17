Нахчыван в футбольных еврокубках и с медалями

Футбольный клуб «Араз-Нахчыван» впервые в своей истории завоевал бронзовые медали чемпионата Азербайджана и пробился в еврокубки.

Сегодня в рамках 35-го тура Премьер-лиги подопечные Эльмара Бахшиева в гостях обыграли «Шамахы» (1:0) и стали недосягаемыми для главного преследователя - «Туран-Товуза». Нахчыванский клуб, созданный в 1967 году и возрождавшийся несколько раз, гарантировал себе 3-е место.

«Араз-Нахчыван» вернулся в Премьер-лигу в 2023 году. В прошлом сезоне команда заняла 8-е место, а в этом попала в призеры, пробившись в Лигу конференций.

Там нахчыванцы начнут борьбу со 2-го квалификационного раунда. Среди потенциальных соперников такие клубы, как «Маккаби» (Хайфа, Израиль), «Омония» (Кипр), «Астана» (Казахстан), «Рига» (Латвия), АЕК (Греция), «Балкани» (Косово), «Викинг» (Норвегия), «Русенборг» (Норвегия) и другие.

Печально, что домашние матчи «Араз-Нахчыван» пока вынужден проводить в Баку, так как стадион в Нахчыване не готов.

Сегодня состоялись еще два матча 35-го тура: «Сумгаит» - «Туран-Товуз» - 0:1, «Зиря» - «Сабах» - 1:1.

Таким образом, «Карабах» представит Азербайджан в Лиге чемпионов и начнет борьбу со 2-го квалификационного раунда. «Араз-Нахчыван» стартует со 2-го раунда Лиги конференций. «Зиря» в зависимости от исхода финала Кубка Азербайджана выступит либо в 1-м раунде Лиги Европы, либо во 2-м раунде Лиги конференций. На четвертую путевку в еврокубки претендуют «Сабах» и «Туран-Товуз». Если в финале Кубка страны «Сабах» обыграет «Карабах», то команда Василия Березуцкого получит право сыграть в 1-м раунде Лиги Европы. В случае победы «Карабаха» «Сабах» останется без еврокубков, а товузский клуб отправится в Лигу конференций и стартует там со 2-го раунда.