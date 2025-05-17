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Как Турция вытащила стамбульские переговоры из тупика
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Как Турция вытащила стамбульские переговоры из тупика

Макрон: Трамп не промолчит после цинизма Путина

19:14 426

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп не останется безучастным к поведению Владимира Путина — особенно в контексте попыток инициировать переговоры о завершении войны России против Украины.

Как сообщает BFMTV, об этом он заявил 17 мая на пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой в Тиране.

«На фоне того, как цинично ведет себя президент Путин, я верю — даже убежден — что президент Трамп, заботясь о доверии к США, отреагирует на это. Его избрал американский народ. Он пришел на пост с благородной целью — обеспечить мир и говорил, что будет вовлекать всех для этой цели», — сказал Макрон.

Он подчеркнул, что российская армия и руководство проигнорировали предложения о прекращении огня, которые, по его словам, исходили от США.

После переговоров российских и украинских делегаций в Стамбуле 16 мая, завершившихся выдвижением неприемлемых условий со стороны России, состоялся разговор президента Украины Владимира Зеленского с Трампом и рядом европейских лидеров.

Макрон добавил, что Трамп может в ближайшие дни связаться с Кремлем, чтобы обсудить возможные шаги к завершению войны.

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