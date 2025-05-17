Трамп позвонит Путину. Обсудят «кровавую баню»

Президент США Дональд Трамп объявил о планах провести телефонные переговоры с лидерами России и Украины, выразив надежду, что они станут шагом к прекращению боевых действий.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

«Я буду звонить президенту России Владимиру Путину в понедельник в 10:00 утра (18:00 по Баку). Тема разговора — прекращение «кровавой резни», которая, по оценкам, уносит жизни более 5000 российских и украинских солдат в неделю», — написал Трамп.

Он также сообщил, что намерен обсудить с Путиным вопросы торговли.