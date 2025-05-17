Трамп позвонит Путину. Обсудят «кровавую баню»

Президент США Дональд Трамп объявил о планах провести телефонные переговоры с лидерами России и Украины, выразив надежду, что они станут шагом к прекращению боевых действий.
Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.
«Я буду звонить президенту России Владимиру Путину в понедельник в 10:00 утра (18:00 по Баку). Тема разговора — прекращение «кровавой резни», которая, по оценкам, уносит жизни более 5000 российских и украинских солдат в неделю», — написал Трамп.
Он также сообщил, что намерен обсудить с Путиным вопросы торговли.
«Затем я поговорю с президентом Украины Владимиром Зеленским, а после этого — с представителями стран НАТО», — добавил Трамп, отметив, что надеется на продуктивный день.
«Будет объявлено прекращение огня, и эта очень жестокая война, война, которая никогда не должна была бы произойти, закончится. Божьего благословения нам всем!» — заявил он.
Ранее в ночь на 11 мая президент России отклонил совместное предложение Украины, США и ряда европейских лидеров о 30-дневном прекращении огня. Вместо этого Москва предложила провести встречу с украинской стороной в Стамбуле.
15 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не ожидает прорывов от переговоров между Украиной и Россией, добавив, что только личная встреча президентов США и России может сдвинуть процесс с мёртвой точки.
Позднее Дональд Трамп также отметил, что не рассчитывает на прогресс без личного общения с Владимиром Путиным.