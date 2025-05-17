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Убили одного из создателей «Искандера»

19:32 180

В Подмосковной Коломне в ходе бытового конфликта погиб один из инженеров, участвовавших в создании оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», — 74-летний Владимир Недошивин. Об этом пишет телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», ссылающийся на осведомленный источник. По его данным, мужчину обнаружили в тяжелом состоянии в подъезде дома на 2-м Юбилейном проезде в День Победы, 9 мая. Пострадавшего доставили в больницу, однако спустя несколько дней он скончался.

Владимир Недошивин

Источник утверждает, что смертельные травмы пенсионеру нанес его сосед — 32-летний сантехник Анатолий Колобайцев. По версии Колобайцева, он столкнул пожилого мужчину с лестницы после того, как тот справил нужду в подъезде. Как отметил собеседник канала, после выхода на пенсию Недошивин оказался в социальном забвении. Он злоупотреблял алкоголем, но при этом вел себя мирно и не устраивал конфликтов.

В августе 2024 года на 92-м году жизни скончался известный инженер и главный конструктор комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга. Он всю свою профессиональную карьеру провел в Коломенском конструкторском бюро машиностроения, где под его руководством и был разработан один из ключевых ударных комплексов российской армии.

А в декабре того же года под Москвой был убит Михаил Шатский — заместитель генерального конструктора и руководитель отдела программного обеспечения конструкторского бюро «Марс». Шатский занимался модернизацией крылатых ракет Х-59 до версии Х-69, а также внедрением новых беспилотных систем в рамках боевых операций против Украины.

Ракетные комплексы «Искандер» — это российские оперативно-тактические системы, способные поражать цели на расстоянии до 500 км. Они предназначены для уничтожения командных пунктов, систем ПВО, складов вооружений и инфраструктуры. Комплексы мобильны, оснащены баллистическими и крылатыми ракетами, а также системами преодоления ПВО. «Искандеры» активно применяются в ходе войны в Украине, в том числе для ударов по гражданским объектам.

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