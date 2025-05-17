Анар Алиев осмотрел малые хозяйства в Хачмазе

В рамках программы самозанятости были осмотрены малые хозяйства, созданные для жителей Хачмазского района — Байрама Фейзуллаева и Джабира Байрамова. Первому предоставлено оборудование для полиграфических услуг, второму — для производства мучных изделий. Оба предпринимателя выразили благодарность за предоставленную возможность начать собственное дело.

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев и глава исполнительной власти Хачмазского района Эльнур Рзаев посетили ряд социальных объектов в регионе, ознакомившись с результатами программ поддержки самозанятости и реабилитации.

С момента запуска программы в Хачмазском районе было создано более 2200 малых хозяйств, что свидетельствует о ее эффективности в борьбе с безработицей.

Также делегация посетила дневной центр ухода и реабилитации, где специалисты — психологи, социальные работники и педагоги — оказывают поддержку 30 детям с инвалидностью. Центр помогает в развитии эмоциональных и физических навыков, а также в обучении базовым жизненным умениям.

В завершение визита были осмотрены условия в Хачмазском реабилитационном центре Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения. Центр оснащен современным оборудованием и предоставляет комплексные услуги по физиотерапии и социальной реабилитации. Только за первые четыре месяца текущего года здесь прошли лечение около 1500 человек с инвалидностью.