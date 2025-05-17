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Мощный торнадо в США: 21 погибший, сотни тысяч без света

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20:17 1412

Серия мощных торнадо обрушилась на долину реки Огайо в США, унеся жизни как минимум 21 человека. Об этом сообщает телеканал FOX 26 Houston.

По словам губернатора штата Кентукки Энди Бешира, не менее 14 человек погибли на территории штата, еще семеро — в Миссури. Поисково-спасательные работы продолжаются, под завалами могут находиться выжившие.

Стихия ударила в пятницу поздно вечером. В Кентукки повреждены жилые кварталы и аэропорт Лондон-Корбин. Очевидцы сообщают о серьезных разрушениях: разрушенные дома, перевернутые автомобили, заваленные улицы.

Губернатор Бешир не исключает, что число жертв может возрасти.

Национальная метеослужба США объявила предупреждение об "особо опасной ситуации": по прогнозам, серия торнадо угрожала более чем миллиону человек. Также стихия затронула юг Индианы и Иллинойса.

Более 800 тысяч человек остались без электроснабжения как минимум в 12 штатах. Восстановление может занять несколько дней.

В субботу зона риска сместится на северо-восток США — в сторону Новой Англии, где ожидаются шквальные ветры. На южных равнинах прогнозируется новая волна сильных бурь.

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