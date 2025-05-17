В Палестине пройдут выборы

Президентские и парламентские выборы состоятся на всех палестинских территориях, включая сектор Газа, Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим, в течение ближайшего года.

Об этом говорится в декларации, принятой по итогам 34-го саммита Лиги арабских государств (ЛАГ), прошедшего в Багдаде. Документ распространило иракское агентство INA.