В Палестине пройдут выборы

Президентские и парламентские выборы состоятся на всех палестинских территориях, включая сектор Газа, Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим, в течение ближайшего года.
Об этом говорится в декларации, принятой по итогам 34-го саммита Лиги арабских государств (ЛАГ), прошедшего в Багдаде. Документ распространило иракское агентство INA.
«Народ может выбрать своих законных представителей только путем демократических выборов. Поэтому всеобщие выборы должны пройти в течение года. Мы призываем обеспечить необходимые условия для их проведения», — отмечается в заявлении.
Ранее сообщалось, что Палестина рассчитывает на признание своего государства со стороны президента США Дональда Трампа.