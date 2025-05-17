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В Палестине пройдут выборы

21:21 471

Президентские и парламентские выборы состоятся на всех палестинских территориях, включая сектор Газа, Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим, в течение ближайшего года.

Об этом говорится в декларации, принятой по итогам 34-го саммита Лиги арабских государств (ЛАГ), прошедшего в Багдаде. Документ распространило иракское агентство INA.

«Народ может выбрать своих законных представителей только путем демократических выборов. Поэтому всеобщие выборы должны пройти в течение года. Мы призываем обеспечить необходимые условия для их проведения», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Палестина рассчитывает на признание своего государства со стороны президента США Дональда Трампа.

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