США потеряли высший кредитный рейтинг

Международное рейтинговое агентство Moody’s снизило кредитный рейтинг США с наивысшего уровня Aaa до Aa1, сославшись на неустойчивую динамику государственного долга. При этом прогноз пересмотрен с «негативного» на «стабильный».
«Администрация США и Конгресс не смогли договориться о мерах, способных изменить курс на рост дефицита и процентных расходов», — отметили в агентстве.
По оценке Moody’s, к 2035 году американский госдолг достигнет 134% ВВП против 98% в 2024-м. В ноябре 2024 года он превысил $36 трлн, обновив исторический максимум. В 2023-м потолок долга был временно отменен до января 2025 года, что позволило Минфину беспрепятственно наращивать заимствования.
Согласно прогнозам Бюджетного управления Конгресса, к 2029 году долг может достичь уровня времен Второй мировой войны, а к 2055-му — увеличиться до 156% ВВП.