США потеряли высший кредитный рейтинг

Международное рейтинговое агентство Moody’s снизило кредитный рейтинг США с наивысшего уровня Aaa до Aa1, сославшись на неустойчивую динамику государственного долга. При этом прогноз пересмотрен с «негативного» на «стабильный».

«Администрация США и Конгресс не смогли договориться о мерах, способных изменить курс на рост дефицита и процентных расходов», — отметили в агентстве.