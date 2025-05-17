Украинский дрон сбил российский вертолет

Бойцы Сил специальных операций (ССО) Украины уничтожили российский вертолет Ка-52 «Аллигатор» с помощью ударного беспилотного авиационного комплекса Bombus. Об этом сообщили в ССО.

Ка-52 считается одним из самых мощных российских вертолетов, его называют «убийцей танков». По словам военного эксперта, летчика-инструктора и полковника запаса ВСУ Романа Свитана, этот вертолет оснащен современной авионикой и стоит около 16 млн долларов.

Эксперт подчеркнул, что сбить Ка-52 сложно, в том числе из-за особенностей конструкции — у него нет хвостового винта, а беспилотникам трудно подойти из-за воздушных потоков. Однако украинским бойцам удалось найти эффективный способ поражения цели.

По его словам, сейчас на вооружении Украины уже есть десятки беспилотников, способных уничтожать такие цели, как Ка-52.