Украинцы ожидают переговоров с русскими не раньше октября

Об этом сообщает DW со ссылкой на украинских экспертов.

Россия вернется к переговорам с Украиной не раньше октября, после того как попытается провести летнее наступление, а ее экономика рухнет.

По словам бывшего сотрудника Службы безопасности Украины военного эксперта Ивана Ступака, Россия сейчас не готова разговаривать, поскольку имеет преимущество на фронте. Москва прекрасно понимает, что Киев воспользуется 30-дневным перемирием для накопления сил.

«Они прекрасно осознают, что украинцы за 30 дней прекращения огня еще больше накопают укрытий, подготовят больше дронов и российские потери будут в разы больше. Поэтому они хотят дожимать, потребовать присоединить к себе еще и Сумскую область, будут говорить ультиматумами. И пока на линии разграничения не будет патовой ситуации, за стол переговоров никто не сядет», — полагает Ступак.

По его мнению, это может произойти не раньше октября, после того как Москва попытается провести летнее наступление.

Главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований в Киеве Иван Усс считает, что переговоры начнутся не ранее середины осени, поскольку российская экономика, на его взгляд, может рухнуть ближе к октябрю и президент России Владимир Путин будет готов к диалогу о прекращении огня, уступках и завершению конфликта.

«Россия, с одной стороны, хочет воевать дальше, но понимает, что пока США оказывают Украине поддержку, у них ничего не получится. Потому и приехали в Стамбул озвучить свои привычные нарративы», — добавил Усс.