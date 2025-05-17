Украинцы ожидают переговоров с русскими не раньше октября

Россия вернется к переговорам с Украиной не раньше октября, после того как попытается провести летнее наступление, а ее экономика рухнет.
Об этом сообщает DW со ссылкой на украинских экспертов.
По словам бывшего сотрудника Службы безопасности Украины военного эксперта Ивана Ступака, Россия сейчас не готова разговаривать, поскольку имеет преимущество на фронте. Москва прекрасно понимает, что Киев воспользуется 30-дневным перемирием для накопления сил.
«Они прекрасно осознают, что украинцы за 30 дней прекращения огня еще больше накопают укрытий, подготовят больше дронов и российские потери будут в разы больше. Поэтому они хотят дожимать, потребовать присоединить к себе еще и Сумскую область, будут говорить ультиматумами. И пока на линии разграничения не будет патовой ситуации, за стол переговоров никто не сядет», — полагает Ступак.
По его мнению, это может произойти не раньше октября, после того как Москва попытается провести летнее наступление.
Главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований в Киеве Иван Усс считает, что переговоры начнутся не ранее середины осени, поскольку российская экономика, на его взгляд, может рухнуть ближе к октябрю и президент России Владимир Путин будет готов к диалогу о прекращении огня, уступках и завершению конфликта.
«Россия, с одной стороны, хочет воевать дальше, но понимает, что пока США оказывают Украине поддержку, у них ничего не получится. Потому и приехали в Стамбул озвучить свои привычные нарративы», — добавил Усс.