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Серия поджогов в Лондоне: задержан второй подозреваемый

17 мая 2025, 22:37 1096

Британская полиция сообщила об аресте второго подозреваемого в рамках расследования серии поджогов, связанных с недвижимостью, имеющей отношение к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру.

По данным Reuters, 26-летний мужчина был задержан в субботу в лондонском аэропорту Лутон. Его подозревают в заговоре с целью совершения поджога с намерением причинить вред жизни.

Накануне по тому же делу был арестован и предстал перед судом 21-летний гражданин Украины Роман Лавринович. Ему предъявлены обвинения в трех эпизодах поджога с намерением создать угрозу жизни. Инциденты произошли на прошлой неделе.

Один из пожаров был зафиксирован в районе Кентиш-Таун — избирательном округе, который представляет Стармер. В результате происшествия никто не пострадал, но вход в дом оказался поврежден.

Лавриновича также подозревают в поджоге у входа в многоквартирный дом в Ислингтоне и в поджоге автомобиля Toyota RAV4 в том же Кентиш-Тауне. Все три инцидента произошли в разные дни, но, как утверждает следствие, связаны между собой.

Суд заслушал, что и автомобиль, и здания имеют связь с Киром Стармером. В связи с публичным статусом премьера расследование ведет антитеррористическое подразделение.

Сам Стармер уже назвал произошедшее «нападением на всех нас, на демократию и на ценности, которые мы отстаиваем».

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