Рубио о роли Ватикана в переговорах по Украине

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио перед встречей с кардиналом Маттео Дзуппи в Риме.

Ватикан не будет выполнять роль посредника в урегулировании войны России против Украины, однако может стать нейтральной площадкой для возможных контактов.

На вопрос журналистов о том, может ли Святой престол стать посредником в переговорах между Киевом и Москвой, Рубио ответил: «Я бы не стал называть Ватикан посредником, но это, безусловно, то место, куда обе стороны могли бы с комфортом приехать. Мы признательны за его усилия — как в гуманитарной сфере, так и по вопросам обмена пленными».

Госсекретарь также подтвердил, что Соединенные Штаты продолжат обсуждение статуса переговоров и возможного прекращения огня, в том числе на фоне состоявшихся 16 мая контактов в Стамбуле между российской и украинской делегациями.

Позже пресс-служба Госдепа сообщила, что Рубио встретился с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером. В центре обсуждения были конфликты в Украине и на Ближнем Востоке.

Ранее Папа Римский Лев XIV подчеркнул, что Святой престол открыт к содействию в поиске выхода из войны и призвал стороны к прямому диалогу. При этом, как напомнили в Ватикане, на данный момент роль Святого престола ограничивается гуманитарной миссией — в частности, инициативой кардинала Дзуппи, который уже посетил Киев, Москву, Вашингтон и Пекин.