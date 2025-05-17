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Как Турция вытащила стамбульские переговоры из тупика
Новость дня
Как Турция вытащила стамбульские переговоры из тупика

Стамбул не вдохновил: украинцы не верят, что мир близок

17 мая 2025, 23:02 830

Украинская социологическая группа «Рейтинг» провела опрос общественного мнения о результатах первых с весны 2022 года российско-украинских мирных переговоров, которые в пятницу прошли в Стамбуле.

Как сказано в сообщении на сайте группы, исследование показало, что «только четверть опрошенных считают, что переговоры в Турции приблизят нас к миру».

При этом абсолютное большинство опрошенных (74%) поддержали инициативу Украины и США о 30-дневном перемирии без каких-либо предварительных условий. (Россия это предложение неоднократно отвергала).

Кроме того, большинство участников исследования (53%) считают, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию был успешным.

Зеленский прибыл в турецкую столицу Анкару в четверг, до этого он предложил Владимиру Путину лично приехать на переговоры с ним и был готов отправиться в Стамбул, если туда также приедет российский президент. Однако вместо себя Путин отправил в Турцию делегацию чиновников, которую Киев счел «бутафорской».

47% участников опроса группы «Рейтинг» заявили, что Зеленский может принимать участие в переговорах даже без присутствия Путина.

По мнению большинства опрошенных украинцев (54%), Путин не приехал в Турцию, поскольку он не хочет завершать войну; 22% считают, что российский лидер не сделал этого из-за страха.

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